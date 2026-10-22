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Gesellschaft

auslandsjournal - die doku: Auf der Suche nach Dolce Vita

"La Dolce Vita" – das süße Leben: Kaum ein Begriff steht so sehr für das italienische Lebensgefühl wie dieser.

Produktionsland und -jahr:
Italien , Deutschland 2026
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 22.10.2027
Ton
UT

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auslandsjournal extra

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Er beschreibt Leichtigkeit, Leidenschaft und eine Haltung, die sich tief in die Identität des Landes eingeschrieben hat und weltweit fasziniert. Doch was ist von diesem Mythos geblieben – in einer Zeit politischer und gesellschaftlicher Umbrüche?

Im Vorfeld der Parlamentswahlen 2027 richtet diese ZDF-Dokumentation den Blick auf ein Italien im Wandel. Die Regierung unter Giorgia Meloni hat gute Chancen auf eine Wiederwahl und prägt eine politische Entwicklung, die das Land nachhaltig verändert. Zwischen Aufbruch und Rückbesinnung ringt Italien um seine Zukunft – und um sein Selbstverständnis.

Die Dokumentation begibt sich auf einen Streifzug von Nord nach Süd und zeichnet ein vielschichtiges Porträt der Gegenwart: von Mailand als Spiegel des wohlhabenden Nordens über Rimini, Sinnbild vergangener Lebenslust, weiter in die oft übersehenen Abruzzen bis nach Neapel, wo sich die ganze Intensität italienischer Kultur entfaltet. Den Abschluss bildet die abgelegene Insel Pantelleria – ein Ort zwischen Ursprünglichkeit und Isolation.

Der Film stellt zentrale Fragen: Ist das "Dolce Vita" heute Motor oder Mythos? Steht es für neue Kraft oder für Stillstand? Wo prägt es noch den Alltag der Menschen – und wo ist es längst verblasst?

"Auf der Suche nach Dolce Vita" ist eine atmosphärisch dichte Reise durch ein Land zwischen Tradition und Transformation – und eine Spurensuche nach dem Herzschlag Italiens von heute.

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