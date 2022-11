Generation Gönn dir? - Zwischen Genuss und Verantwortung

Marielle, 33, lebt als freie Theaterregisseurin von Auftrag zu Auftrag. Ihre Kunst ist politisch, soll aber auch Spaß machen – ihr und vor allem dem Publikum. Fürs Glücklichsein braucht sie keinen hohen Lebensstandard - Marielle legt sowieso mehr Wert darauf, Menschen zusammenzubringen und dass alle eine gute Zeit haben.



Michael, 26, hat eine lukrative Nebenbeschäftigung: Er ist im Trading-Geschäft und verzeichnet damit Gewinne. Sein Ziel: finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit. Hauptberuflich arbeitet er als Streifenpolizist. Warum ist ihm Geld so wichtig?



Nicht einfach zusehen, wie die Erde brennt, Lisa, 23, hat ihr Leben vor knapp drei Jahren komplett umgekrempelt. Der Auslöser: ein Instagram-Video über den Klimawandel. Seitdem lebt sie vegan und versucht, ihr Leben so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Ihr Lebenstraum des Reisens steht allerdings im krassen Konflikt zu ihren Nachhaltigkeitszielen.



Erwachsen werden in Zeiten der Pandemie, des Klimawandels und politischer Bedrohungen bis hin zur Kriegsgefahr. Die junge Generation traut sich laut der Trendstudie "Jugend in Deutschland" auch unter diesen widrigen Umständen zu, das eigene Leben in den Griff zu bekommen. Trotzdem sorgen Verunsicherungen im finanziellen und psychischen Bereich dafür, dass der Optimismus bröckelt und die junge Generation von den Lebensanforderungen überwältigt und gestresst ist.



Der Film aus der Reihe "37°Leben" mit dem Titel "Generation Gönn dir?" ist im Rahmen des Abschlussprojekts der ZDF-Redaktionsvolontäre entstanden. Der Plan: Zeigen, was beziehungsweise wer hinter ihrer eigenen Generation steckt!