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Spreewaldkrimi

Kommissar Krüger zwischen Gesetz, Wahrheit, Politik und persönlicher Zuneigung.

Haarloser Hauptdarsteller mit ernstem Blick
Film -

Die Sturmnacht

Kommissar Krüger sucht fieberhaft nach drei Filmstudenten im Hochwald. Auf der Grundlage einer sorbischen Sage und des unaufgeklärten Verschwindens von zwei Frauen wollten sie einen Film dre...

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Spreewaldkrimi

Kommissar Krüger ermittelt in verschiedenen Fällen im brandenburgischen Spreewald. Diese sind oft mit der Geschichte der Region verbunden. Krüger ermittelt zwar wortkarg und misstrauisch, doch seine Methode funktioniert.

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