Auch Sams Brüder Tristan und Alfred verlieben sich in die junge Frau. Dann ziehen die drei jungen Männer in den Krieg. Als Sam fällt, gibt sich Tristan die Schuld an dessen Tod. Nach ihrer Heimkehr entzweien sich Tristan und Alfred - auch wegen Susannah.



Susannah weist Alfreds Avancen zurück und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit Tristan. Aber auch diese große Liebe vermag Tristan keinen Halt zu geben - seit dem Tod seines Bruders ein Getriebener, bricht er zu fernen Ländern auf. Immer im Schlepptau den Dämon der Schuld, der ihn überallhin verfolgt, selbst zu den entferntesten Inseln. Schließlich erhält die auf ihn wartende Susannah einen Brief, in dem er mit ihr Schluss macht. Resigniert willigt sie in eine Ehe mit Alfred ein.



Als Jahre später Tristan zurückkehrt - seine Ruhelosigkeit scheint überwunden -, gelingt es Susannah nicht, ihre alten Gefühle zu unterdrücken. Die Liebe zu Tristan flammt wieder auf. Doch dieser kann ihre Liebe nicht erwidern. Susannahs Enttäuschung wird ihr selbst zum Verhängnis.



"Legenden der Leidenschaft" ist ein grandioses Filmerlebnis und bietet großes Star-Kino mit Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn, Julia Ormond und Henry Thomas. Für Brad Pitt bekräftigte das spannende Drama 1994 seinen internationalen Durchbruch als Schauspieler. Untermalt wird die Familiensaga von James Horners großartiger Musik. Kameramann John Toll erhielt für seine stimmungsvollen Bilder vor der wuchtigen Kulisse der Rocky Mountains 1994 den Oscar für die "Beste Kamera".