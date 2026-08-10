Film
Im Reiche des Silbernen Löwen
Der Machredsch von Mossul, den Kara Ben Nemsi und seine Freunde tot glaubten, lebt. Er hat sich mit Abu Seif verbündet, um den sagenhaften Schatz der Chaldäer zu rauben.
- Produktionsland und -jahr:
- BRD , Spanien 1965
- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2026
- 16:55 - 18:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- UT
Die betagte Mara Durimeh bewacht den Schatz in einem Berg. Um besser an ihr Ziel zu gelangen, entführen Machredsch von Mossul und Abu Seif Maras Enkelin Ingdscha. Kara Ben Nemsi, Hadschi Halef Omar und Ahmed heften sich an die Fersen der Banditen, geraten aber am Salzsee in einen Hinterhalt und werden vom Machredsch gefangen genommen. Trotzdem können sie die Schurken schließlich stellen.
Die Fortsetzung von "Durchs wilde Kurdistan" ist ein weiteres Kinoabenteuer nach Romanmotiven von Karl May, das mit der erprobten Mixtur von Romantik, Action und groteskem Humor sowie bewährter Besetzung gute Unterhaltung bietet.
Darsteller
- Kara Ben Nemsi - Lex Barker
- Hadschi Halef Omar - Ralf Wolter
- Ingdscha - Marie Versini
- Abu Seif - Sieghardt Rupp
- Ali Bei - Wolfgang Lukschy
- Mütesselin - Werner Peters
- Machredsch von Mossul - George Heston
- Ahmed el Corda - Gustavo Rojo
Stab
- Regie - Franz Josef Gottlieb