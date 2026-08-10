Durchs wilde Kurdistan

Der aufwendig und mit großem Staraufgebot produzierte Film beruht auf einer freien Adaption des gleichnamigen Karl-May-Romans. Charles Fawcett ist in zwei Rollen zu sehen: Nachdem er als Scheich Mohammed erschossen wurde, wechselt er das Lager als Scheich Kadir Bei.



Dieser spielt Machredsch von Mossul in die Hände, einem Todfeind der Araber. Er hat Ahmed entführt und will ihn als angeblichen Mörder hinrichten lassen. Nachdem Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar ihrem Freund Ali Bei gegen den Machredsch beigestanden und den skurrilen englischen Lord Lindsay mit seinem Butler aus der Hand türkischer Soldaten befreit haben, gelingt es ihnen, Mohammeds Sohn vor dem Galgen zu retten.