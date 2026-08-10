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Kara Ben Nemsi (Lex Barker) sitzt auf einem Pferd und schaut in die Ferne. Hinter ihm auf einer Sanddüne sieht man mehrere bewaffnete Krieger, ebenfalls auf Pferden.

Film

Durchs wilde Kurdistan

Kara Ben Nemsi und sein treuer Weggefährte Hadschi Halef Omar begleiten Scheich Mohammed, um dessen Sohn Ahmed aus den Händen des Machredsch von Mossul zu befreien.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland , Spanien 1965
Datum:
Sendetermin
20.09.2026
15:20 - 16:55 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A
Ton
UT

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teaser spielfilm mit logo

Spielfilm

Der aufwendig und mit großem Staraufgebot produzierte Film beruht auf einer freien Adaption des gleichnamigen Karl-May-Romans. Charles Fawcett ist in zwei Rollen zu sehen: Nachdem er als Scheich Mohammed erschossen wurde, wechselt er das Lager als Scheich Kadir Bei.

Dieser spielt Machredsch von Mossul in die Hände, einem Todfeind der Araber. Er hat Ahmed entführt und will ihn als angeblichen Mörder hinrichten lassen. Nachdem Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar ihrem Freund Ali Bei gegen den Machredsch beigestanden und den skurrilen englischen Lord Lindsay mit seinem Butler aus der Hand türkischer Soldaten befreit haben, gelingt es ihnen, Mohammeds Sohn vor dem Galgen zu retten.

Darsteller

  • Kara Ben Nemsi - Lex Barker
  • Lord David Lindsay - Dieter Borsche
  • Archibald - Chris Howland
  • Ali Bei - Wolfgang Lukschy
  • Mütesselin - Werner Peters
  • Ingdscha - Marie Versini
  • Hadschi Halef Omar - Ralf Wolter
  • Machredsch von Mossul - George Heston
  • Ahmed el Corda - Gustavo Rojo

Stab

  • Regie - Franz Josef Gottlieb

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