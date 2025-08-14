Film
Das Mädchen am Strand (2/2)
Ein unaufgeklärter Mord an einem Mädchen, und niemand weiß, was mit dem verschwundenen Sohn von Hella Christensen passiert ist: Ist Sven in den Mord verwickelt oder selber Opfer?
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 14.08.2025
- 20:15 - 21:45 Uhr
Johannes Christensen ist nach Nordholm gekommen, um seine Frau bei der Suche nach Sven zu unterstützen. Er und Hella haben ein schwieriges Verhältnis, stehen kurz vor der Scheidung. Aber die Sorge um das gemeinsame Kind bringt beide einander näher.
Hella hat den Verdacht, dass der Immobilienmakler Steinkamp, ein ehemaliger Arbeitgeber von Jules Mutter, etwas mit dem Verschwinden von Sven zu tun hat. Seine Limousine wurde in Brand gesteckt.
Simon Kessler, der weiß, dass er Hellas kriminalistischen Instinkt noch immer trauen kann, nimmt sich Steinkamp vor. Der offenbart Erstaunliches und hat für die Nacht, in der Jule ermordet wurde, ein zweifelhaftes Alibi. Auch seine attraktive Frau hat ein Geheimnis. Beate Steinkamp ist wenig kooperativ, etwas über ihre interessante Ehe zu offenbaren. Über etwaige Liebschaften ihres Mannes scheint Kessler mehr zu wissen als sie. Und Beate Steinkamp scheint tatsächlich keine Ahnung zu haben, dass ihr Mann seit Längerem erpresst wird.
Kessler und Hella machen einen inoffiziellen Deal. Er braucht sie, um das Alibi von Dirk Eilers, dem zweiten Verdächtigen, noch einmal zu überprüfen. Im Gegenzug wird Kessler ihr helfen, den verschwunden Sohn zu finden.
Johannes Christensen ist nach Nordholm gekommen, um seine Frau bei der Suche nach Sven zu unterstützen. Er und Hella haben ein schwieriges Verhältnis, stehen kurz vor der Scheidung. Aber die Sorge um das gemeinsame Kind bringt beide einander näher.
Hella hat den Verdacht, dass der Immobilienmakler Steinkamp, ein ehemaliger Arbeitgeber von Jules Mutter, etwas mit dem Verschwinden von Sven zu tun hat. Seine Limousine wurde in Brand gesteckt.
Simon Kessler, der weiß, dass er Hellas kriminalistischen Instinkt noch immer trauen kann, nimmt sich Steinkamp vor. Der offenbart Erstaunliches und hat für die Nacht, in der Jule ermordet wurde, ein zweifelhaftes Alibi. Auch seine attraktive Frau hat ein Geheimnis. Beate Steinkamp ist wenig kooperativ, etwas über ihre interessante Ehe zu offenbaren. Über etwaige Liebschaften ihres Mannes scheint Kessler mehr zu wissen als sie. Und Beate Steinkamp scheint tatsächlich keine Ahnung zu haben, dass ihr Mann seit Längerem erpresst wird.
Kessler und Hella machen einen inoffiziellen Deal. Er braucht sie, um das Alibi von Dirk Eilers, dem zweiten Verdächtigen, noch einmal zu überprüfen. Im Gegenzug wird Kessler ihr helfen, den verschwunden Sohn zu finden.
- Simon Kessler - Heino Ferch
- Hella Christensen - Barbara Auer
- Johannes Christensen - Rainer Bock
- Sven - Nick Julius Schuck
- Beate Steinkamp - Natalia Wörner
- Klaus Steinkamp - Axel Milberg
- Lisa Steinkamp - Lena Klenke
- Dirk Eilers - André Szymanski
- Andrea Reinhardt - Sophie von Kessel
- Jule Reinhardt - Tijan Marei
- Alexander Martens - Thomas Hanzon
- Holger Börnsen - Marek Erhardt
- Richard Neumann - Herrmann Beyer
- Thorsten Neumann - Martin Lindow
- Jakob Bruns - Bruno Alexander
- David Jung - Oskar Belton
- Jürgen Bruns - Eckhard Preuß
- Janna Fisch - Katharina Schlothauer
- und andere -
- Regie - Thomas Berger
- Autor - Thomas Berger