Film
Das Mädchen am Strand (1/2)
Die Nordholmer Kommissarin Hella Christensen ist nach Abschluss der letzten Ermittlungen nicht wieder zurück in den Polizeidienst. Ihr Sohn Sven hat mittlerweile das Abitur bestanden.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2020
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 07.08.2026
- Ton
- AD
Die Klasse feiert. Erst gemeinsam mit den Eltern, dann alleine in Zelten am Strand. Es ist ein schöner Abend, eine amtliche Party. Am nächsten Morgen ist die Schülerin Jule Reinhardt verschwunden.
Ihre Mitschülerin Lisa hat ein ungutes Gefühl und bittet ihre Eltern, Jules Mutter zu informieren. Eine groß angelegte Suchaktion beginnt, an der die Polizei, aber auch Lehrer und Schüler teilnehmen. Schließlich findet Sven das Mädchen tot oberhalb der Klippen. Es war kein Unfall. Jule wurde ermordet.
Als der größte Schock überwunden ist, beginnt die Polizei die Schüler in der Aula zu verhören. Unangemeldet taucht in diesem Moment Kommissar Simon Kessler auf. Für Kessler steht Jules Tod im Zusammenhang mit einem anderen Todesfall in Hamburg. Auch dort war ein Mädchen ermordet aufgefunden worden. Niemand scheint in Nordholm glücklich, als Kessler den Fall übernimmt - er hatte schon einmal verbrannte Erde hinterlassen. Mit nur zwei Kollegen aus Hamburg macht er sich an die Arbeit: Die Mutter, die Mitschüler, der Lehrer, der die Aufsicht führte, der ehemalige Arbeitgeber von Jules Mutter, den Hella während ihrer Dienstzeit wegen Betrugs verhaftet hatte - niemand hat ein überzeugendes Alibi. Und Motive gibt es in Nordholm genug. Der Fall nimmt eine dramatische Wendung, als Hella feststellen muss, dass der eigene Sohn in den Mord involviert scheint.
Sven redet nicht mehr mit seiner Mutter, und plötzlich ist er verschwunden. So beginnt Hella Christensen auf eigene Faust zu ermitteln. Im Gegensatz zu Simon Kessler, vertrauen ihr die Menschen in Nordholm, auch wenn einer von ihnen ein Mörder ist.
- Simon Kessler - Heino Ferch
- Hella Christensen - Barbara Auer
- Johannes Christensen - Rainer Bock
- Sven - Nick Julius Schuck
- Beate Steinkamp - Natalia Wörner
- Klaus Steinkamp - Axel Milberg
- Lisa Steinkamp - Lena Klenke
- Dirk Eilers - André Szymanski
- Andrea Reinhardt - Sophie von Kessel
- Jule Reinhardt - Tijan Marei
- Alexander Martens - Thomas Hanzon
- Holger Börnsen - Marek Erhardt
- Richard Neumann - Herrmann Beyer
- Thorsten Neumann - Martin Lindow
- Jürgen Bruns - Eckhard Preuß
- Janna Fisch - Katharina Schlothauer
- Jakob Bruns - Bruno Alexander
- David Jung - Oskar Belton
- und andere -
- Regie - Thomas Berger
- Autor - Thomas Berger