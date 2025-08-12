Film
Nachtschicht - Die Ruhe vor dem Sturm
Ausgangssperre – Hamburg befindet sich im Ausnahmezustand. Ein Orkan mit Windstärke 12 rast auf die Stadt zu, in weniger als zwölf Stunden steht alles unter Wasser.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 12.08.2026
- FSK
- FSK 12
- von 20 bis 6 Uhr
- Ton
- AD
Der Kriminaldauerdienst unter der Leitung von Ömer Kaplan und seinem besten Mann Erichsen kümmert sich um die sozial Schwachen in den nah am Wasser gebauten Gebieten – da, wo es wie immer am schmutzigsten wird.
Und kaum kündigen die ersten Regentropfen das nahende Chaos an, kollidiert auch schon ein Gefangenen- mit einem Tiertransporter. Zwei Affen und der Schwerverbrecher Axel Krakoff entkommen.
Derweil versucht die Versicherungsbetrügerin Bonnie, noch schnell ein paar Scheinchen zu verdienen, bevor die Ausgangssperre greift, und die beiden Rapper Luka und Moses starten einen Drogenlieferservice per Drohne. Damit der Stoff auch für die Dauer der Ausgangssperre reicht, überfallen sie den Ex-Boxer Micky Mommsen und stecken ihn in den Kofferraum. Dumm nur, dass Micky eine echte Kiezgröße ist. Einer, mit dem man sich nicht anlegt – und ein guter Freund von Krakoff.
Und so kommt es, dass die Drohne bald keine Drogen mehr liefern kann, ehemalige Eishockeyprofis kopfüber von ihren Balkonen hängen, Affen mit Pistolen rumwedeln und Mickys Ex-Frau Marylou als Geisel genommen wird.
Viel zu tun für Erichsen und seine Kolleginnen Tülay Yildrim und Lulu Koulibaly. Eigentlich nichts Neues für das Team der Nachtschicht – käme da nicht ein Jahrhundertsturm auf sie zu.