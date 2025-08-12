Kevin verkündet seiner hochschwangeren Freundin Mabel die frohe Botschaft vom neuen Job, als die beiden auch schon von Erichsen und Tülay eingesackt und aufs Präsidium gebracht werden. Kevins Video geht währenddessen viral und ruft nicht nur seinen brandgefährlichen besten Freund Dexter Herold auf den Plan, sondern auch seine Gesinnungsgenossen und Parteikollegen, die um ihre Reputation fürchten. Zu allem Überfluss besorgt sich Mübariz eine Waffe – aus Angst, dass die Polizei ihn nicht vor Kevin schützen kann – und setzt diese auch ein.