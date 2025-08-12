Hauptnavigation

Film

Nachtschicht - Blut und Eisen

"Ich liebe meinen Job", sagt der Koch Kevin Kruse in die Videokamera – Sturmhaube auf, Nazi-Tattoos am Hals, Pistole in der Hand. Er sucht seit Monaten eine neue Stelle.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2021
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 12.08.2026
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

Nachtschicht

Nachtschicht

Wenn er an diesem Tag im Bewerbungsgespräch wieder eine Absage kassiert, dann legt er den Personalchef um – versprochen! Wenig später sitzt Kevin Kruse ebendiesem gegenüber: Mübariz Pettekaya. Der freut sich über Kevins Überqualifikation.

Aber neben Kevins Vorstrafen machen ihm vor allem die Nazi-Tattoos Sorgen. Die müssen weg! Vorher kann er ihm den Job nicht geben. Kevin greift schon nach der Pistole, da klingelt das Telefon. Eine Mitarbeiterin hat das Drohvideo im Netz gesehen und Kevin erkannt. Während Mübariz die Absage flugs zur Zusage umformuliert, wird im Nebenzimmer die Polizei gerufen. Erichsen, Lulu und Tülay müssen zum Einsatz.

Kevin verkündet seiner hochschwangeren Freundin Mabel die frohe Botschaft vom neuen Job, als die beiden auch schon von Erichsen und Tülay eingesackt und aufs Präsidium gebracht werden. Kevins Video geht währenddessen viral und ruft nicht nur seinen brandgefährlichen besten Freund Dexter Herold auf den Plan, sondern auch seine Gesinnungsgenossen und Parteikollegen, die um ihre Reputation fürchten. Zu allem Überfluss besorgt sich Mübariz eine Waffe – aus Angst, dass die Polizei ihn nicht vor Kevin schützen kann – und setzt diese auch ein.

