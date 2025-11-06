Hauptnavigation

Ein Mädchen hält sich an einem Bettpfosten fest, während eine ältere Frau ihr das Korsett schnürt.

Film

Der Froschkönig

Laut einer Prophezeiung droht dem Königreich Unheil, wenn die Prinzessin nicht innerhalb eines Jahres heiratet. Aber die hat anderes im Kopf und spielt dem verliebten Prinzen lieber Streiche.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

Märchen
  • Als der sein Versprechen bricht, der Prinzessin ewig treu zu sein, verwandelt ihn die Fee in einen Frosch. Das Jahr geht dem Ende zu, und das Volk wird unruhig. Da verliert die Prinzessin ihre goldene Kugel, und ein seltsamer Frosch bietet ihr seine Hilfe an.

Als Gegenleistung muss die Prinzessin ihm erlauben, mit ihr zu spielen, mit ihr zu essen und in ihrem Bett zu schlafen. Aber als die Prinzessin ihre goldene Kugel hat, bricht sie ihr Versprechen und läuft davon.

