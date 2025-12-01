Film
Das kalte Herz
Die Neuverfilmung des Wilhelm-Hauff-Märchens über den jungen Köhler Peter Munk entführt die Zuschauer in den geheimnisvollen Schwarzwald des 19. Jahrhunderts.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2014
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 25.12.2025
- Ton
- UT
- AD
Der arme Köhler Peter Munk will mehr aus seinem elenden Leben machen und gerät dabei in die Hände zweier im Streit liegender Waldgeister. Zunächst erfüllt ihm das gute Glasmännlein einige spontan geäußerte Wünsche.
Von nun an hat Peter immer so viel Geld in der Tasche wie der reiche Holzhändler Ezechiel, er kann so auffällig gut tanzen wie der Tanzbodenkönig, und er wird sogar Besitzer einer Glashütte.
Das Glück ist dem geschäftlich unerfahrenen Peter aber nur kurze Zeit hold, denn die Glashütte verkauft ihre Waren nicht gut, und so kann er bald seine Arbeiter und Schulden nicht mehr bezahlen.
Als ihm das Glasmännlein aber kein zusätzliches Geld geben will, wendet Peter sich in seiner Verzweiflung an den unheimlichen Holländer-Michel. Der setzt ihm im Tausch für unbegrenzten Reichtum einen kalten Stein anstelle seines Herzens in die Brust.
Von diesem Moment an kennt der junge Mann keine Freude und kein Mitgefühl mehr. Als er im Streit seine Ehefrau und große Liebe Lisbeth erschlägt, erfleht er beim Glasmännlein eine letzte Hilfe. Doch der kann den furchtbaren Bann des Steinherzens nicht aufheben. Peter selbst muss den Holländer-Michel überlisten, um sein warmes Herz zurückzubekommen.
Darsteller
- Peter Munk - Rafael Gareisen
- Lisbeth - Laura Louisa Garde
- Peters Mutter - Marie Gruber
- Holländer-Michel - Thomas Thieme
- Glasmännlein - Tilo Prückner
- Ezechiel - August Schmölzer
- Gustav - Wolfgang Menardi
- Amtmann - Michael Schenk
- Meister - Rüdiger Klink
- Zecher Jakob - Frank Jacobsen
- Zecher Hans - Benjamin Stoll
- Glasbläser Johann - Axel Neumann
- Frau des Glasbläsers - Johanna Eiworth
Stab
- Regie - Marc-Andreas Bochert