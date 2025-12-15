Film
Aschenputtel
Aschenputtel leidet unter ihrer bösen Stiefmutter und deren zwei Töchtern. Als der Hof ein großes Fest gibt, weil der Königssohn eine Braut sucht, soll Aschenputtel zu Hause bleiben.
- BRD 1989
- D / CH / A
- bis 22.12.2025
Doch die weißen Tauben helfen Aschenputtel bei der Hausarbeit. Wie durch Zauberhand fährt eine silberne Kutsche vor und bringt Aschenputtel noch rechtzeitig zum Fest. Nach einem Tanz mit dem Prinzen endet der Zauber um Mitternacht, und Aschenputtel muss fliehen.
Dabei verliert sie einen Schuh. Sofort macht sich der Prinz mit dem Schuh auf die Suche nach dem schönen Mädchen, das sein Herz erobert hat.