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Film

Ein Krimi aus Portugal

Ein ungewöhnlicher Ermittler: Kommissar Leander Lost hat ein fotografisches Gedächtnis und einen messerscharfen Verstand, kann jedoch Gesichter nur schwer lesen und versteht keine Ironie.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2022
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 01.09.2026
FSK
FSK 12
von 20 bis 6 Uhr
Ton
AD

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Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal

Lost in Fuseta
  • Leander Lost - Jan Krauter
  • Graciana Rosado - Eva Meckbach
  • Carlos Esteves - Daniel Christensen
  • Soraia Rosado - Filipa Areosa
  • Raul Da Silva - Adriano Carvalho
  • Miguel Duarte - Anton Weil
  • Abel Peres - José Fidalgo
  • Teresa Fiadeiro - Ines Lucas
  • Zara - Bianca Nawrath
  • Regie - Florian Baxmeyer
  • Drehbuch - Holger Karsten Schmidt

Besetzung

  • Leander Lost - Jan Krauter
  • Graciana Rosado - Eva Meckbach
  • Carlos Esteves - Daniel Christensen
  • Soraia Rosado - Filipa Areosa
  • Raul Da Silva - Adriano Carvalho
  • Miguel Duarte - Anton Weil
  • Abel Peres - José Fidalgo
  • Teresa Fiadeiro - Ines Lucas
  • Zara - Bianca Nawrath

Stab

  • Regie - Florian Baxmeyer
  • Drehbuch - Holger Karsten Schmidt

Teil 2:

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