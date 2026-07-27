Lost in Fuseta

Film
Spur der Schatten
Wer steckt hinter dem Mord an einem erpresserischen Privatdetektiv? Und welche Rolle spielen fragwürdige Geschäfte des lokalen Trinkwasserversorgers?
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 08.09.2026
- Ton
- AD
- Leander Lost - Jan Krauter
- Graciana Rosado - Eva Meckbach
- Carlos Esteves - Daniel Christensen
- Soraia Rosado - Filipa Areosa
- Raul Da Silva - Adriano Carvalho
- Miguel Duarte - Anton Weil
- Abel Peres - José Fidalgo
- Teresa Fiadeiro - Ines Lucas
- Zara - Bianca Nawrath
- Regie - Florian Baxmeyer
- Drehbuch - Holger Karsten Schmidt
Besetzung
- Regie - Florian Baxmeyer
- Drehbuch - Holger Karsten Schmidt
Stab
- Regie - Florian Baxmeyer
- Drehbuch - Holger Karsten Schmidt