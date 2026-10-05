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Lissy, Tom und Ellen Lunies

Über die Intensität des Lebens im Angesicht des Todes.

Eine Geschichte über eine Familie, die keine mehr ist. Über die Intensität des Lebens im Angesicht des Todes. Zart und brutal, absurd lustig und todtraurig, furchtbar bitter und wahnsinnig schön.

In einer Nahaufnahme blickt Tom Lunies (Lars Eidinger) mit feuchten Augen an der Kamera vorbei nach vorn. Die Umgebung liegt im Dunkeln. Hinter ihm leuchtet auf Augenhöhe ein goldener Lichtschein.
Film -

Sterben

Familie Lunies ist schon lange keine Familie mehr. Erst als der Tod, der alte Bastard, auftaucht, begegnen sie sich wieder.

Sendungsbereich:
Spielfilm

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