Film
Sterben
Sterben
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2023
- Datum:
- Sendetermin
- 07.10.2026
- 22:25 - 01:20 Uhr
- FSK
- FSK 16
- von 22 bis 6 Uhr
Darsteller
- Tom Lunies - Lars Eidinger
- Lissy Lunies - Corinna Harfouch
- Ellen Lunies - Lilith Stangenberg
- Gerd Lunies - Hans-Uwe Bauer
- Sebastian Vogel - Ronald Zehrfeld
- Liv - Anna Bederke
- Bernhard - Robert Gwisdek
- Moritz - Nico Holonics
- Ronja - Saskia Rosendahl
- Susanne - Catherine Stoyan
- und andere -
Stab
- Regie - Matthias Glasner
- Autor - Matthias Glasner
- Kamera - Jakub Bejnarowicz
- Schnitt - Heike Gnida
- Musik - Lorenz Dangel