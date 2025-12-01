Film
Krauses Weihnacht
Polizeihauptmeister Horst Krause liest auf der winterlichen Landstraße ein Mädchen auf und bringt es zurück ins „Kinderhaus Sonnenschein“ im Nachbarort. Damit kommt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die in der Adventszeit ein paar große und kleine Gäste in den Landgasthof in Schönhorst spült.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2022
- Datum:
- Sendetermin
- 26.12.2025
- 11:45 - 13:15 Uhr
Bald schon freundet sich Paulas Sohn Timo mit dem gleichaltrigen Samuel an, der auch im Kinderheim aufwächst.
Zu gerne würde Samuel in die Krause-Familie aufgenommen werden. Doch dann taucht Samuels leibliche Mutter auf und möchte, dass ihr Sohn wieder bei ihr lebt. So haben Krause und seine Schwestern Elsa und Meta mit ihrer bunt zusammengewürfelten Wahlfamilie alle Hände voll zu tun. Und es warten noch einige weitere Weihnachtsüberraschungen auf sie.
Darsteller
- Horst Krause - Horst Krause
- Carmen Maja Antoni - Elsa Krause
- Angelika Böttiger - Meta Krause
- Pauline Knof - Paula
- Steffen Groth - Thomas Seifert
- Victor Choulman - Lubo Kaczmarek
- Christian Grashof - Friedhelm
- Cai Cohrs - Timo
- Phileas Heyblom - Samuel
Stab
- Regie, Drehbuch - Bernd Böhlich