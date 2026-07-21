Film
Liebe macht blind
Drei Kilo Marihuana! Dass die Drogenschmugglerin Eda Balci mit einer Haftstrafe auf Bewährung davonkommt, liegt an ihrem siebenjährigen Sohn Robert.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.08.2026
- 17:30 - 19:00 Uhr
Um ihn sorgt sich Bewährungshelferin Klara Sonntag, die eine Heimkindheit als Knacki-Tochter aus eigener Erfahrung kennt – mindestens genauso wie um seine taff wirkende Mutter. Was wirklich los ist, vertraut diese ihrer Betreuerin jedoch nicht an.
Klara findet heraus, dass Edas manipulativer Partner Nico eigentlich das Problem ist. Wenn es um sie selbst geht, wirft die Sozialpädagogin ihren Grundsatz über Bord, dass jeder eine zweite Chance verdient. Als ihr todkranker Vater Rudi aus der Haft entlassen werden soll, möchte Klara einer Begegnung aus dem Weg gehen.
Unterdessen wundert sich Thomas, seit 15 Jahren ihre heimliche Daueraffäre, über Klara: Statt sich endlich für ein Leben zu zweit mit ihm zu entscheiden, nimmt sie einen namenlosen Vierbeiner auf, um den ausgerechnet er sich kümmern soll.
Darsteller
- Klara Sonntag - Mariele Millowitsch
- Thomas Aschenbach - Bruno Cathomas
- Eda Balci - Soma Pysall
- Birte Hansen - Jasmin Schwiers
- Robert - Sammy Schrein
- Rudi Dülmen - Christian Grashof
Stab
- Regie - Jeanette Wagner
- Drehbuch - Sebastian Orlac