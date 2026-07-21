Klara Sonntag ist Bewährungshelferin mit Leib und Seele. Sie setzt sich selbstlos für ihre Klienten ein und geht dabei auch schon mal ungewöhnliche Wege.



Dass sie die wesentlich jüngere Birte Hansen als Vorgesetzte akzeptieren muss, fällt ihr anfangs schwer. Erst später erfährt sie von Hansen, dass sie sich deshalb für die Arbeit im sozialen Bereich entschieden hat, weil sie in der Schulzeit einen sehr leidenschaftlichen Vortrag von Klara Sonntag erlebt hatte.