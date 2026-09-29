Film
Honigfrauen (3/3) - Hochzeit im Paradies
Dritter Teil der Geschichte um zwei Schwestern aus Erfurt und den Urlaub ihres Lebens. Maja will Tamás heiraten, obwohl sie weiß, dass er als Fluchthelfer mit einem Bein im Gefängnis steht.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2017
- Datum:
- Sendetermin
- 03.10.2026
- 18:45 - 20:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Ihre Schwester Catrin weiß dagegen nicht, dass ausgerechnet ihr Freund Rudi alles daransetzt, Tamás das Handwerk zu legen. Unausgesprochen steht immer Majas Verrat zwischen den Schwestern. Da bringt eine dramatische Wendung die beiden wieder zusammen.
Spätsommer '86: Die Hochzeitsvorbereitungen für Majas großen Tag laufen. Sie hat Tamás' Antrag angenommen und freut sich auf ihr neues Leben an der Seite des Hotelchefs. Catrin, in Erfurt derweil mit Rudi zusammengezogen, begibt sich mit ihren Eltern auf die Reise nach Ungarn zu den Feierlichkeiten.
Mutter Kirsten, die Erik zur Hochzeit eingeladen hat, steht ihrer alten Jugendliebe befangen, aber neugierig, in der Hotellobby der "Balaton-Residenz" gegenüber. Tamás' aberwitziger Plan, ausgerechnet in der Hochzeitsnacht ein kleines Mädchen über die Grenze nach Österreich zu schleusen, bringt die gesamte Familie in Schwierigkeiten. Rudi, der seinen künftigen Schwiegervater erpresst hat, um Tamás auszuspionieren, findet sich plötzlich auf der Seite des stolzen Ungarn. Und Karl und Kirsten müssen erleben, wie dieser Spätsommer 1986 alte Wunden doch noch aufreißt.
Die traute Welt der Erfurter Familie gerät vor der idyllischen Kulisse des Plattensees mehr und mehr aus den Fugen, und die Schwestern stehen vor der schwersten Bewährungsprobe ihres Lebens.