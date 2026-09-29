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Fernsehfilm

Honigfrauen

Honigfrauen - Ost-West-Geschichte am Balaton

NÄCHSTE SENDUNG
SA. 03. OKT, 15:50

Honigfrauen (1/3)

Wie mutig sind wir?

Sommer, Sonne und die Sehnsucht nach Freiheit im Jahr 1986: Voller Hoffnung auf einen Urlaub fernab des heimischen DDR-Regimes machen sich Maja und Catrin auf den Weg an den Plattensee in Ungarn.

"Honigfrauen - 1. Urlaub im Paradies": Catrin Streesemann (Cornelia Gröschel) und Maja Streesemann (Sonja Gerhardt), die ein Pappschild mit der Aufschrift "Balaton" in der Hand hält, heben ihren Daumen, um per Anhalter mitgenommen zu werden.
Film -

Urlaub im Paradies

Sommer '86: Die Erfurter Schwestern Catrin und Maja halten die Reiseerlaubnis für den Balaton in Händen. Ein Traum, doch schon bald stehen sie unter Beobachtung der Stasi.

Sendungsbereich:
Honigfrauen

Alle Folgen

TV-Sendetermine

Sa. 03 Okt.
15:50 Honigfrauen (1/3)
Sa. 03 Okt.
17:15 Honigfrauen (2/3)
Sa. 03 Okt.
18:45 Honigfrauen (3/3)

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