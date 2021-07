Film

Die Nonne und der Kommissar - Verflucht

Ein idyllischer Tag in den Weinbergen, singende Ordensschwestern unterwegs in Gottes schöner Natur - da findet Schwester Camilla plötzlich einen Toten unterm Wegkreuz am Westhang. Als Kommissar Josef Baumert erfährt, dass ausgerechnet Camilla die Leiche gefunden hat, ist ihm klar: Ein ungestörtes Ermitteln im Fall des ermordeten Winzerhelfers Franky Strobel kann er vergessen.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2012

Datum: 11.07.2021