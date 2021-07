Film

Die Nonne und der Kommissar

Neugierig, eigenwillig, widerspruchsfreudig und manchmal voreilig in ihrem Urteil: Schwester Camillas Charaktereigenschaften machen sie zu einem schwierigen Fall in der Klosterhierarchie. Gerade erst in ein Landkloster strafversetzt, stolpert sie in der Kapelle über eine Leiche. Camilla macht die Aufklärung des Todesfalls sofort zu ihrer ureigenen Angelegenheit.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2005

Datum: 11.07.2021