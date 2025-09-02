Hauptnavigation

  3sat
  Film
  Fernsehfilm
  Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal (1/2)

Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal (1/2)

Ein ungewöhnlicher Ermittler: Kommissar Leander Lost hat ein fotografisches Gedächtnis und einen messerscharfen Verstand, kann jedoch Gesichter nur schwer lesen und versteht keine Ironie.

Deutschland 2022
D / CH / A
bis 01.09.2026
FSK 12
AD

Originell nutzt Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt, der seine Portugal-Bestseller unter Pseudonym schreibt, den Asperger-Autismus seines Helden, um daraus psychologische Details, überraschende Wendungen und grandiose Situationskomik zu erzeugen.

"Lasst uns die Besten austauschen!": Unter diesem Motto schickt Europol den Hamburger Kommissar Lost in die portugiesische Küstenstadt Fuseta. Seine Kollegen, die selbstbewusste Graciana und der lässige Carlos, wundern sich über den "Alemao". Der trägt trotz Sommerhitze einen perfekt sitzenden Anzug, weiß alles ganz genau und versteht sogar ihre kollegialen Lästereien auf Portugiesisch. Mit ihrem Humor kann der Neue jedoch wenig anfangen.

Für ein Kennenlernen bleibt keine Zeit, denn die Leiche eines Privatdetektivs ist am Strand gefunden worden. Als das Trio dessen Wohnung durchsucht, kommt es zu einem Zwischenfall, bei dem Lost zielgenau seinen Kollegen Carlos anschießt. Polizeichef Da Silva hat keine Wahl, als den Deutschen nach Hause zu schicken. Auf Intervention von Gracianas Schwester Soraia, die sein Verhalten als Asperger-Autismus erkennt, gibt ihm das Team eine Chance. Nun zeigt er seine besonderen Fähigkeiten, durch die das Team einem Wirtschaftsskandal auf die Spur kommt.

Regisseur Florian Baxmeyer erzählt eine unterhaltsame Kriminalgeschichte, die an den bildstarken Originalschauplätzen der Algarve spielt. Ausgangspunkt ist ein Mordfall, der zu skrupellosen Geschäften mit Trinkwasser führt.

  • Leander Lost - Jan Krauter
  • Graciana Rosado - Eva Meckbach
  • Carlos Esteves - Daniel Christensen
  • Soraia Rosado - Filipa Areosa
  • Raul Da Silva - Adriano Carvalho
  • Miguel Duarte - Anton Weil
  • Abel Peres - José Fidalgo
  • Teresa Fiadeiro - Ines Lucas
  • Zara - Bianca Nawrath

Stab

  • Regie - Florian Baxmeyer
  • Drehbuch - Holger Karsten Schmidt

