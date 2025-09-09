Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Film
  3. Fernsehfilm
  4. Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal (2/2)
Ein Mann sitzt in einem aufblasbaren Stuhl in einem Pool und hält eine Espressotasse und einen Pool-Kescher in den Händen

Film

Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal (2/2)

Wer steckt hinter dem Mord an einem erpresserischen Privatdetektiv? Und welche Rolle spielen fragwürdige Geschäfte des lokalen Trinkwasserversorgers?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.09.2025
20:15 - 21:45 Uhr

Mehr

teaser fernsehfilm

Fernsehfilm

Dem Hamburger Kommissar Lost, der in portugiesischen Fuseta ein Europol-Austauschjahr absolviert, und seinen einheimischen Kollegen fehlt der Anknüpfungspunkt für die losen Enden des rätselhaften Falls.

Was als rätselhafter Mordfall beginnt, entwickelt sich immer mehr zu einem hochaktuellen Wirtschaftskrimi.

Der Kontakt des Opfers zu der ebenfalls toten Umweltaktivistin Pinto, auf den Graciana und Carlos gestoßen sind, bringt die Ermittler nun auf eine neue Spur. Um herauszufinden, ob die Frau wirklich - wie von Sub-Inspektor Duarte festgestellt - verunglückt ist oder ermordet wurde, muss das Trio die einzige Angehörige Zara befragen. Damit Pintos Tochter mit ihnen spricht, holen die Ermittler die rebellische Jugendliche aus dem Heim und quartieren sie in der Ferienanlage von Soraia ein.

Niemand ahnt, in welche Gefahr die junge Zeugin schon bald gerät. Auch der Verdacht von Lost, dass ein Kollege verwickelt sein muss, erschwert die Tätersuche. Um den korrupten Polizisten zu entlarven, stellt ihm das Trio eine Falle.

Ein ungewöhnlicher Ermittler: Kommissar Leander Lost hat ein fotografisches Gedächtnis und einen messerscharfen Verstand, kann jedoch Gesichter nur schwer lesen und versteht keine Ironie.

Originell nutzt Grimme-Preisträger Holger Karsten Schmidt, der seine Portugal-Bestseller unter Pseudonym schreibt, den Asperger-Autismus seines Helden, um daraus psychologische Details, überraschende Wendungen und grandiose Situationskomik zu erzeugen.

Besetzung

  • Leander Lost - Jan Krauter
  • Graciana Rosado - Eva Meckbach
  • Carlos Esteves - Daniel Christensen
  • Soraia Rosado - Filipa Areosa
  • Raul Da Silva - Adriano Carvalho
  • Miguel Duarte - Anton Weil
  • Abel Peres - José Fidalgo
  • Teresa Fiadeiro - Ines Lucas
  • Zara - Bianca Nawrath

Stab

  • Regie - Florian Baxmeyer
  • Drehbuch - Holger Karsten Schmidt

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.