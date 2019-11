Kronprinz Rudolf (2/2) - Mayerling

Endlich sammelt Rudolf den Mut zu einer Aussprache mit seinem Vater. Überraschend teilt Franz Joseph ihm mit, dass er niemals den Thron besteigen werde, dass er nicht würdig sei, sein Nachfolger zu werden. Kurz darauf lässt Taaffe den am Boden zerstörten Kronprinzen wissen, dass er sein Pseudonym "Julius Felix" kenne und ausreichend Material für einen Hochverrats-Prozess gegen ihn in Händen habe.



Rudolf sieht seinen einzigen Ausweg in der Zustimmung zu Johanns umstürzlerischen Plänen. Wenn die Wahlen in Frankreich Clemenceau an die Macht bringen und wenn das ungarische Parlament einer eigenständigen ungarischen Armee zustimmt, werden sie losschlagen. Die Entscheidung wird Rudolf am 28. Jänner 1889 im kaiserlichen Jagdschloss Mayerling erwarten.



Mary besteht darauf, dass Rudolf sie nach Mayerling mitnimmt, ein letztes Mal vor ihrer Verehelichung mit Braganza. Als Rudolfs politische Pläne scheitern, weigert sie sich, ihn zu verlassen. Gemeinsam gehen sie in den Tod.