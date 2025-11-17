Hauptnavigation

Ein Lächeln nachts um vier

Dezember in Hamburg: Die Stadt erstrahlt im Lichterglanz, die Menschen treffen sich auf den Weihnachtsmärkten. Jule hat ihr Jura-Examen endlich in der Tasche und einen Plan für ihr Leben.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2017
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.11.2026
Ton
UT
AD

  • Jule Claasen - Natalia Belitski
  • Max Severin - August Wittgenstein
  • Rosi Claasen - Cornelia Froboess
  • Walter Claasen - Tilo Prückner
  • Lexa Jurek - Lucie Heinze
  • Daniel Suchantke - Nicholas Reinke
  • Sebastian Bieler - Till Butterbach
  • Bernd Severin - Max Herbrechter
  • Petra Hagen - Kotti Yun
  • Martin Weise - Joachim Raaf
  • Dr. Munch - Hardi Sturm
  • u. a. -
  • Regie - Jan Ruzicka
  • Autor - Manfred Kosmann, Stephanie Blöbaum, Hardi Sturm
