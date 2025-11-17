Film
Ein Lächeln nachts um vier
Dezember in Hamburg: Die Stadt erstrahlt im Lichterglanz, die Menschen treffen sich auf den Weihnachtsmärkten. Jule hat ihr Jura-Examen endlich in der Tasche und einen Plan für ihr Leben.
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2017
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 15.11.2026
- Ton
- UT
- AD
- Jule Claasen - Natalia Belitski
- Max Severin - August Wittgenstein
- Rosi Claasen - Cornelia Froboess
- Walter Claasen - Tilo Prückner
- Lexa Jurek - Lucie Heinze
- Daniel Suchantke - Nicholas Reinke
- Sebastian Bieler - Till Butterbach
- Bernd Severin - Max Herbrechter
- Petra Hagen - Kotti Yun
- Martin Weise - Joachim Raaf
- Dr. Munch - Hardi Sturm
- u. a. -
- Regie - Jan Ruzicka
- Autor - Manfred Kosmann, Stephanie Blöbaum, Hardi Sturm
- Regie - Jan Ruzicka
- Autor - Manfred Kosmann, Stephanie Blöbaum, Hardi Sturm