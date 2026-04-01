Film
Der letzte Patriarch (2/2)
Konrad Hansen kämpft in China gegen eine illegale Fabrik, die gefälschtes Hansen-Marzipan zu Schleuderpreisen auf den Markt wirft. Zu seiner Überraschung stecken persönliche Motive dahinter.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.04.2026
- 17:05 - 18:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Konrad Hansen - Mario Adorf
- Ruth Buchleitner - Hannelore Elsner
- Lars Hansen - Max Urlacher
- Sven Hansen - Kai Scheve
- Valerie Hansen - Ursula Karven
- Florian von Wachsmuth - Heio von Stetten
- Britta - Julia Richter
- Tilmann - Anian Zollner
- Maja Hansen - Tina Bordihn
- Chang Suong - Lin Li Wong
- Chang Mei Jing - Tan Kheng Hua
- Chang Tao - Jason Chan
- Dr. Hu - Bill Teoh
- Sekretärin Röschen - Irene Rindje
- Jacob - Niklas Fastrich
- Meike Hansen - Josephine Martz
- Regie - Michael Steinke
- Drehbuch - Brigitte Blobel