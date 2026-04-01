Film
Der letzte Patriarch (1/2)
Das Familiendrama in Zeiten von Globalisierung und Produktpiraterie zeigt Mario Adorf als norddeutschen Marzipanfabrikanten, dessen Lebenswerk vor dem Ruin steht.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.04.2026
- 15:35 - 17:05 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Konrad Hansen - Mario Adorf
- Ruth Buchleitner - Hannelore Elsner
- Lars Hansen - Max Urlacher
- Sven Hansen - Kai Scheve
- Valerie Hansen - Ursula Karven
- Florian von Wachsmuth - Heio von Stetten
- Britta - Julia Richter
- Tilmann - Anian Zollner
- Maja Hansen - Tina Bordihn
- Chang Suong - Lin Li Wong
- Chang Mei Jing - Tan Kheng Hua
- Chang Tao - Jason Chan
- Dr. Hu - Bill Teoh
- Sekretärin Röschen - Irene Rindje
- Anwalt Lüders - Volkert Kraeft
- Jacob - Niklas Fastrich
- Regie - Michael Steinke
- Drehbuch - Brigitte Blobel