Film
Das Glück ist ein Vogerl
Kurz vor Weihnachten läuft es für Franz nicht gut. In der Ehe kriselt es, der Job nervt und die Tochter pubertiert. Nun wird er auch noch Zeuge eines Autounfalls, bei dem ein alter Mann stirbt.
- Produktionsland und -jahr:
- Österreich , Deutschland 2020
- Datum:
- Sendetermin
- 22.12.2025
- 22:25 - 23:55 Uhr
Kurz darauf begegnet Franz dem Geist des Unfallopfers: Egon. Egon braucht Franz, um einer alten, unausgelebten Liebe doch noch sein Herz auszuschütten. Die Dame, Mali, liegt im Krankenhaus im Wachkoma. Die Zeit drängt.
Das Leben eines Endvierzigers, für den es alles andere als gut läuft, gerät schließlich komplett aus dem Ruder, als er ganz plötzlich einen Geist zur Seite bekommt.
Keiner von ihnen kann sich das erklären, bis die beiden schließlich feststellen, dass sie einander nur gegenseitig dabei helfen können, die Liebe der jeweiligen, fast verlorenen Herzensdame zurückzugewinnen.
"Das Glück ist ein Vogerl" heißt es, wenn Simon Schwarz und Nikolaus Paryla im weihnachtlichen Salzburg eine Geschichte um die Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit und von unsterblichen Träumen, aber vor allem vom Finden und Wiederfinden der Liebe erzählen.
Darsteller
- Franz - Simon Schwarz
- Egon - Nikolaus Paryla
- Linn - Patricia Aulitzky
- Julie - Lucy Gartner
- Tessa - Julia Edtmeier
- Johannes - Lino Gaier
- Sebastian - Stipe Erceg
- Frau Meier - Inge Maux
- Anke - Maria Hofstätter
- Susanne Fleischhacker - Petra Morzé
Stab
- Regie - Catalina Molina
- Drehbuch - Ingrid Kaltenegger