Kurz vor Weihnachten läuft es für Franz nicht gut. In der Ehe mit Linn kriselt es, der Job nervt und Tochter Julie pubertiert. Dann wird er auch noch Zeuge eines Autounfalls, bei dem ein alter Mann ums Leben kommt. Kurz darauf begegnet Franz dem Geist des Unfallopfers Egon! Egon braucht Franz, um einer alten, unausgelebten Liebe doch noch sein Herz auszuschütten. Die Dame, Mali, liegt im Krankenhaus im Wachkoma. Die Zeit drängt

Das Glück ist ein Vogerl

Kurz vor Weihnachten läuft es für Franz nicht gut. In der Ehe kriselt es, der Job nervt und die Tochter pubertiert. Nun wird er auch noch Zeuge eines Autounfalls, bei dem ein alter Mann stirbt.

Produktionsland und -jahr:
Österreich , Deutschland 2020
Datum:
Sendetermin
22.12.2025
22:25 - 23:55 Uhr

Kurz darauf begegnet Franz dem Geist des Unfallopfers: Egon. Egon braucht Franz, um einer alten, unausgelebten Liebe doch noch sein Herz auszuschütten. Die Dame, Mali, liegt im Krankenhaus im Wachkoma. Die Zeit drängt.

Das Bild zeigt eine Szene aus einem Krankenhauszimmer. In der Mitte liegt eine ältere Frau, die auf einem Bett mit einer karierten Decke liegt. Ihr Gesicht ist entspannt, und sie hat silbergraue Haare. Neben dem Bett ist ein Stützgriff installiert, und im Hintergrund sind einige Fotografien an der Wand zu sehen. Links steht ein älterer Mann in einem beigen Trenchcoat, der einen nachdenklichen oder besorgten Gesichtsausdruck hat. Rechts kniet ein weiterer Mann in einer karierten Jacke und einer gestreiften Bluse, der der älteren Frau ein Bild zeigt. Das Zimmer hat Holzverkleidungen und eine freundliche, aber traurige Atmosphäre. Die Szenerie vermittelt ein Gefühl von Dramatik und Emotion, da es um die Beziehung zwischen den Charakteren und eine nicht erfüllte Liebe geht.
Im Bild (v.li.): Nikolaus Paryla (Egon), Waltraut Haas (Mali), Simon Schwarz (Franz).
Quelle: Allegro Film/Stefanie Leo

Das Leben eines Endvierzigers, für den es alles andere als gut läuft, gerät schließlich komplett aus dem Ruder, als er ganz plötzlich einen Geist zur Seite bekommt.

Keiner von ihnen kann sich das erklären, bis die beiden schließlich feststellen, dass sie einander nur gegenseitig dabei helfen können, die Liebe der jeweiligen, fast verlorenen Herzensdame zurückzugewinnen.

"Das Glück ist ein Vogerl" heißt es, wenn Simon Schwarz und Nikolaus Paryla im weihnachtlichen Salzburg eine Geschichte um die Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit und von unsterblichen Träumen, aber vor allem vom Finden und Wiederfinden der Liebe erzählen.

Darsteller

Das Bild zeigt zwei Personen, die eng beieinander stehen. Die erste Person, links im Bild, hat rotes Haar und trägt ein gestreiftes, dunkelblaues Hemd mit bunten Punkten. Die zweite Person, rechts, hat braune, lockige Haare und trägt eine helle Bluse mit einem Palmenmuster. Sie hat die Arme vor der Brust verschränkt und schaut leicht nach oben. Im Hintergrund ist eine moderne Architektur zu sehen, die durch große Glasflächen und geschwungene Linien charakterisiert ist. Das Licht fällt durch die Fenster und schafft eine helle, luftige Atmosphäre.
Simon Schwarz (Franz), Patricia Aulitzky (Linn).
Quelle: Allegro Film
  • Franz - Simon Schwarz
  • Egon - Nikolaus Paryla
  • Linn - Patricia Aulitzky
  • Julie - Lucy Gartner
  • Tessa - Julia Edtmeier
  • Johannes - Lino Gaier
  • Sebastian - Stipe Erceg
  • Frau Meier - Inge Maux
  • Anke - Maria Hofstätter
  • Susanne Fleischhacker - Petra Morzé

Stab

  • Regie - Catalina Molina
  • Drehbuch - Ingrid Kaltenegger

