Im Bild (v.li.): Nikolaus Paryla (Egon), Waltraut Haas (Mali), Simon Schwarz (Franz).

Quelle: Allegro Film/Stefanie Leo

Das Leben eines Endvierzigers, für den es alles andere als gut läuft, gerät schließlich komplett aus dem Ruder, als er ganz plötzlich einen Geist zur Seite bekommt.



Keiner von ihnen kann sich das erklären, bis die beiden schließlich feststellen, dass sie einander nur gegenseitig dabei helfen können, die Liebe der jeweiligen, fast verlorenen Herzensdame zurückzugewinnen.



"Das Glück ist ein Vogerl" heißt es, wenn Simon Schwarz und Nikolaus Paryla im weihnachtlichen Salzburg eine Geschichte um die Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit und von unsterblichen Träumen, aber vor allem vom Finden und Wiederfinden der Liebe erzählen.