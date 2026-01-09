Film
Von Erholung war nie die Rede
Familie Bundschuh macht Ferien - auf ihre ganz spezielle Art. Die ganze Sippe trifft sich auf Mallorca. Und dann geht alles drunter und drüber. Von Erholung war nie die Rede!
- Produktionsland und -jahr:
- Deutschland 2017
- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 28.11.2026
- Ton
- UT
- AD
Gundula Bundschuh träumt von einem friedlichen Urlaub unter mallorquinischer Sonne, bei der sich vielleicht auch die immer ernster werdenden Probleme mit Ehemann Gerald endlich beheben lassen.
Doch da hat sie die Rechnung ohne die skurrile Verwandtschaft gemacht, die auf Einladung ihrer Schwiegermutter Susanne ebenfalls nach Mallorca reist - im Gepäck jede Menge Neurosen, Heimlichkeiten und den ganz alltäglichen Wahnsinn.
Gundulas Bruder Hans-Dieter versucht sich immer noch als Esoterik-Schriftsteller und kommandiert seine schwangere Frau Rose herum, während Gundulas Eltern Ilse und Edgar sich dank Edgars Demenzerkrankung unerwartet als Liebespaar neu erleben.
Was als harmloser Familienurlaub beginnt, entwickelt sich zu einem emotionalen Abenteuer für alle Beteiligten, das für einige Familienmitglieder tiefgreifende Veränderungen bereithält.
Darsteller
- Gundula Bundschuh - Andrea Sawatzki
- Gerald Bundschuh - Axel Milberg
- Edgar Schultze - Günther Maria Halmer
- Ilse Schultze - Thekla Carola Wied
- Susanne Bundschuh - Judy Winter
- Rose Schultze - Eva Löbau
- Hans-Dieter Schultze - Stephan Grossmann
- Ricarda - Amber Marie Bongard
- Herr Mussorkski - Uwe Ochsenknecht
Stab
- Regie - Vivian Naefe
- Drehbuch - Mathias Klaschka