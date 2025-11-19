Hauptnavigation

Film

Tief durchatmen, die Familie kommt

Wie jedes Jahr feiern Gerald und Gundula mit der ganzen Familie Weihnachten. Diesmal soll alles perfekt werden - das hat sich Gundula fest vorgenommen! Doch alles wird schlimmer denn je.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2015
Datum:
Verfügbar
weltweit
Verfügbar bis:
bis 15.11.2026
Ton
UT
AD

Dass ihre Mutter und ihre Schwiegermutter die alten Geschichten aufwärmen würden und ihr Mann Gerald nicht mal in der Lage ist, den Christbaum aufzustellen, damit war nicht zu rechnen. Gerald hatte von Anfang an keine Lust auf Weihnachten mit der Familie.

Gundulas religiöser Bruder Hadi und Gattin Rose gehen ihm notorisch auf die Nerven. Dass Heiligabend aber insgesamt so aus dem Ruder laufen würde, das hätte selbst Gundula nicht gedacht. Hadi und Rose werden vom Weihnachtsmann überfallen, die Tochter verweigert das Familienessen, Vater Edgar kämpft mit seiner leichten Alzheimererkrankung, Mutter Ilse zankt sich mit Geralds Mutter Susanne - kurz, es ist eigentlich so wie jedes Jahr.

Die einzige echte Überraschung ist, dass Gundulas handfeste Ehekrise angesichts dieses Weihnachts-Desasters nochmal deutlich an Schärfe zunimmt. Gundula und Gerald streiten sich. Und die Verwandtschaft reist ab, nur Papa Edgar darf bleiben. Fröhliche Weihnachten!

Darsteller

  • Gundula - Andrea Sawatzki
  • Gerald - Axel Milberg
  • Ilse Schultze - Christine Schorn
  • Edgar Schultze - Günther Maria Halmer
  • Susanne Bundschuh - Judy Winter
  • Hans-Dieter "Hadi" Schultze - Stephan Grossmann
  • Rose Schultze - Eva Löbau
  • Herr Mussorkski - Uwe Ochsenknecht
  • Matz - Claudio Schulte
  • Ricarda - Amber Marie Bongard
  • u. a. -

Stab

  • Regie - Vivian Naefe
  • Drehbuch - Mathias Klaschka

Geschichten von Familie Bundschuh

