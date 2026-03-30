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"YUMI - Der Südpazifik im globalen Klimakampf": Klimademo vor den Vereinten Nationen auf dem East River in New York.

Film

YUMI - Der Südpazifik im globalen Klimakampf

"YUMI" erzählt die Geschichte dreier Jurastudierender aus dem Südpazifik, die sich aufmachen, den Klimawandel über die Vereinten Nationen vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.04.2026
22:25 - 00:00 Uhr

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

Ihr Ziel: ihre Heimatinseln vor dem Untergang zu retten. Die drei Studierenden lernen mit Ministern, Botschaftern und Kommissaren umzugehen, erfahren die Frustration diplomatischer Arbeit und stellen sich den Herausforderungen, die
ihr ehrgeiziges Ziel mit sich bringt.

Sie versuchen eine historische Resolution in den Vereinten Nationen durchzusetzen, welche die Pflichten von Staaten hinsichtlich des Klimawandels juristisch festlegt.

Am 23. Juli 2025 wird das Oberste Gericht der Vereinten Nationen eine unverbindliche Stellungnahme abgeben zur Frage, inwieweit Staaten zum Klimaschutz rechtlich verpflichtet sind und ob sie für die von ihnen verursachten Schäden verantwortlich gemacht werden können. Das Rechtsgutachten kann entscheidenden Einfluss auf Klimaprozesse weltweit haben.

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