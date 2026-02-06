Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Frau mit dunkler Hautfarbe und afrokrausem Haar. Sie trägt ein farbenfrohes Kopftuch, das mit einem Muster aus vielen bunten Punkten und Formen verziert ist. Ihre Oberbekleidung hat ein ähnliches buntes Muster und wirkt traditionell. Sie hat große, goldene Ohrringe und eine goldene Halskette. Ihr Gesicht ist freundlich und strahlt Selbstbewusstsein aus. Der Hintergrund ist dunkel und sorgt dafür, dass die Frau stark im Vordergrund steht. Die Bildunterschrift erwähnt, dass es sich um eine Aufnahme aus dem Film "Woman" handelt, der Frauen und ihre Geschichten aus der ganzen Welt thematisiert.

Woman

2000 Frauen aus 50 Ländern sprechen in dem Dokumentarfilm "Woman" in 30 Sprachen darüber, wie es sich für sie anfühlt, Frau zu sein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.03.2026
22:25 - 00:10 Uhr

Ihre Geschichten verdichten die Filmemacher Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova zu einer Hymne auf die Weiblichkeit - auf ihre Stärke, ihren Mut, ihre Zähigkeit und ihre Weisheit.

In dem Dokumentarfilm wachsen die über 2000 Interviews rund um die Welt zu einem bunten, liebevollen und berührenden Mosaik über das Frausein zusammen. Frauen erzählen ihre Geschichten: Sie sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe und finanzieller Unabhängigkeit sowie über tabuisierte Themen wie Menstruation und häusliche Gewalt.

Das Bild zeigt eine Gruppe von insgesamt neun Kindern und einer Frau, die in einem ländlichen Umfeld steht. Die Szene ist vor einem einfachen, aus grauen Steinen gebauten Haus platziert. Hinter der Gruppe befinden sich zwei braune Kühe, die ebenfalls im Bild sichtbar sind, und ein kleiner Baum spendet etwas Schatten. Die Frau trägt ein langes, gemustertes Kleid sowie ein Kopftuch, was auf einen traditionellen Kleidungsstil hinweist. Sie steht auf der rechten Seite des Bildes und hat einen freundlichen Gesichtsausdruck. Um sie herum stehen die Kinder, die in verschiedenen Altersgruppen zu sehen sind. Einige Kinder tragen gestreifte T-Shirts, während andere bunte oder einfarbige Kleidung tragen. Ihr Gesichtsausdruck zeigt eine Mischung aus Neugier und Freude. Das Umfeld ist unbefestigt, und es sind einige Steine und Erde zu sehen. Die Lichtverhältnisse scheinen warm und einladend zu sein, was eine positive und harmonische Atmosphäre vermittelt.
Églantine Éméyé.

Das Bild zeigt eine nackte Frau, die sich von hinten einer neutralen, hellgrauen Wand zuwendet. Sie hat kurzes, dunkles Haar und hält mit ihrer rechten Hand einen weißen Bademantel, den sie locker an der Seite hält. Der Bademantel hat einen Gürtel und ist leicht gefaltet. Ihre Körperhaltung strahlt eine gewisse Anmut aus, während ihr Blick nach unten gerichtet ist. Der Hintergrund ist einfach und unauffällig, was den Fokus auf die weibliche Figur lenkt. Dieser Stil könnte als Teil einer künstlerischen Fotografie interpretiert werden, die Themen wie Körperlichkeit und Weiblichkeit behandelt.
Foto: ORF/Mindjazz Pictures/Maya Coutouzis.

Das Bild zeigt eine große Versammlung von Frauen, die in traditioneller Kleidung gekleidet sind. Sie tragen blaue und yellowtöne Gewänder und haben viele bunte Schmuckstücke um ihren Hals. Einige Frauen halten glitzernde Klingen oder Schwerter in der Hand, die nach oben gerichtet sind. Die Menge ist dicht gedrängt und es scheinen hunderte von Frauen zu sein, die zusammen singen oder rufen. Die Energien sind lebhaft und feierlich, was auf ein kulturelles Ereignis oder einen Festakt hindeutet. Der Hintergrund ist unscharf, aber deutet auf ein großes, offenes Gelände hin, das sehr viele Menschen zusammenkommen lässt.
Foto: ORF/Mindjazz Pictures/Maya Coutouzis.

Das Bild zeigt eine Frau mit langen, lockigen, schwarzen Haaren, die an einer dunklen Wand posiert. Sie trägt ein farbenfrohes Oberteil mit breiten, horizontalen Streifen in verschiedenen Farben, darunter Rot, Gelb, Grün und Lila. Die Frau hat eine markante Miene und einen intensiven Blick. Ihr Gesicht weist sichtbare Narben auf, insbesondere auf der linken Seite, wo auch ein Auge teilweise verdeckt ist. Ihre Haut hat eine unterschiedliche Textur und Farbe, was auf eine Verletzung oder eine medizinische Bedingung hinweisen könnte. Der Hintergrund ist neutral und trägt zur Fokussierung auf die Frau bei.
Mamta.

Das Bild zeigt eine Wohnzimmer-Szene. In der Mitte ist eine ältere Frau auf der linken Seite des Rahmens zu sehen. Sie trägt ein kurzärmliges, buntes Oberteil mit einer weißen Grundfarbe und einem blau-roten Muster sowie einen dunklen, knielangen Rock. Die Frau hat graue Haare, die zu einem Dutt hochgesteckt sind. Auf der rechten Seite sitzt ein älterer Mann auf einer Couch, die mit einem hellbeigen Stoff bezogen ist. Er trägt ein kariertes Hemd und eine graue Hose. Hinter ihm befindet sich ein Kissen in einem warmen, rosafarbenen Farbton. Im Hintergrund sind mehrere dekorative Wandplatten unterschiedlichster Motive angebracht. Die Wände sind in einem hellblauen Farbton gestrichen. Der Boden ist mit einem grauen, glatten Material ausgelegt, das leicht glänzt. Auf einem niedrigen Tisch in der Mitte der Szene steht eine Blumenvase, umgeben von einigen weiteren kleinen Objekten. Das gesamte Ambiente wirkt heimelig und zeigt Elemente des Alltagslebens.
Foto: ORF/Mindjazz Pictures/Maya Coutouzis.

Das Bild zeigt eine Frau mit dunkler Hautfarbe und afrokrausem Haar. Sie trägt ein farbenfrohes Kopftuch, das mit einem Muster aus vielen bunten Punkten und Formen verziert ist. Ihre Oberbekleidung hat ein ähnliches buntes Muster und wirkt traditionell. Sie hat große, goldene Ohrringe und eine goldene Halskette. Ihr Gesicht ist freundlich und strahlt Selbstbewusstsein aus. Der Hintergrund ist dunkel und sorgt dafür, dass die Frau stark im Vordergrund steht. Die Bildunterschrift erwähnt, dass es sich um eine Aufnahme aus dem Film "Woman" handelt, der Frauen und ihre Geschichten aus der ganzen Welt thematisiert.

Agnès Sadiki.
Agnès Sadiki.

Hunderte Geschichten kommen so zusammen, von Staatschefinnen und Bäuerinnen, von Schönheitsköniginnen und Busfahrerinnen - Geschichten von Frauen aus den abgeschiedensten Regionen der Welt und aus den modernsten Metropolen.

Nach den Dokumentarfilmen "Home" und "Human" ist dies ein weiteres weltumfassendes Projekt der Filmemacher Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova. Atemberaubende, opulente Bilder zeigen dabei, dass sich in jedem Menschen eine ganze Welt verbirgt.

