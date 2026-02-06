Film
Woman
2000 Frauen aus 50 Ländern sprechen in dem Dokumentarfilm "Woman" in 30 Sprachen darüber, wie es sich für sie anfühlt, Frau zu sein.
- 09.03.2026
- 22:25 - 00:10 Uhr
Ihre Geschichten verdichten die Filmemacher Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova zu einer Hymne auf die Weiblichkeit - auf ihre Stärke, ihren Mut, ihre Zähigkeit und ihre Weisheit.
In dem Dokumentarfilm wachsen die über 2000 Interviews rund um die Welt zu einem bunten, liebevollen und berührenden Mosaik über das Frausein zusammen. Frauen erzählen ihre Geschichten: Sie sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, Ehe und finanzieller Unabhängigkeit sowie über tabuisierte Themen wie Menstruation und häusliche Gewalt.
Hunderte Geschichten kommen so zusammen, von Staatschefinnen und Bäuerinnen, von Schönheitsköniginnen und Busfahrerinnen - Geschichten von Frauen aus den abgeschiedensten Regionen der Welt und aus den modernsten Metropolen.
Nach den Dokumentarfilmen "Home" und "Human" ist dies ein weiteres weltumfassendes Projekt der Filmemacher Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova. Atemberaubende, opulente Bilder zeigen dabei, dass sich in jedem Menschen eine ganze Welt verbirgt.