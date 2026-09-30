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Stephanie Baumann Bieri und Ruedi Baumann auf ihrem Gehöft im Südwesten Frankreichs

Film

Wir Erben

Der Dokumentarfilm erzählt von Erwartungen, Privilegien und familiären Konflikten – und stellt die Frage: Was bedeutet gerechtes Erben?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.10.2026
22:25 - 00:05 Uhr

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

«Wir Erben» begleitet Simon Baumann und seinen Bruder Kilian, die das Lebenswerk ihrer Eltern übernehmen sollen: einen Hof in Südfrankreich.

Die Eltern haben Grosses vor: Sie möchten ihren Hof in Südfrankreich an die nächste Generation weitergeben. Klingt nach einem Geschenk, ist aber auch ein Paket voller Erwartungen, Ideale und Diskussionen über Geld.

Der Filmemacher Simon Baumann beobachtete seine Eltern schon als Kind im Fernsehen – bewunderte sie, schämte sich aber auch für sie. Sie kämpften als Nationalräte für eine naturnahe Landwirtschaft und verwirklichten ihre Ideale auf einem Hof in Südfrankreich. Nun wollen sie diesen Hof an Simon und seinen Bruder vererben. Doch sollen die Söhne das Werk weiterführen oder eigene Wege gehen? Während sein Bruder Kilian als Nationalrat und Bauer die politischen Kämpfe der Eltern fortsetzt, sucht Simon als Filmemacher Distanz – und bleibt ihnen doch verbunden.

Der Film erzählt von familiären Prägungen, Erwartungen und der Verantwortung, die mit dem Erbe einhergeht. «Wir Erben» ist ein persönliches Familienporträt, das die private Suche nach Antworten zu einem gesellschaftlich relevanten Thema ausweitet: Was ist gerecht, wenn es ums Erben geht?

Der Film wurde am Locarno Film Festival 2024 uraufgeführt und mit dem Grand Prix Semaine de la critique ausgezeichnet. Zudem wurde der Film mit dem Schweizer Filmpreis 2025 ausgezeichnet.

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