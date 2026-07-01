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"Where we used to sleep": Valeria Praţa mit ihrer Kuh Pa'una.

Film

Where we used to sleep

In den 1970er-Jahren entschied der rumänische Diktator Nicolae Ceaușescu, im Verwaltungskreis Alba ein Bergwerk zu betreiben. Die Region enthielt das größte Kupfervorkommen des Landes.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.07.2026
22:25 - 23:50 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

Seitdem werden giftige Bergbauabfälle in ein nahe gelegenes Tal geleitet, wo einst das Dorf Geamăna lag. Über Jahrzehnte wurde es von fast 50 Millionen Tonnen Giftschlamm verschluckt. Nur eine ältere Frau ist geblieben und harrt in der fast menschenleeren Heimat aus.

Der See, der sich durch die anhaltenden Bergbauarbeiten gebildet hat, steigt unaufhörlich an. Bis zum heutigen Tag haben über 400 Familien ihre Existenzen verloren. Sie wurden enteignet, mussten vor den Schlammmassen fliehen und ihre Grundstücke zurücklassen.

Doch eine ältere Frau harrt noch aus: Valeria Praţa lebt in einem der letzten Häuser, die von Geamăna übrig geblieben sind. Es liegt direkt neben dem giftigen See, der durch die Abwässer des Bergwerks orangerot gefärbt ist. Früher hat Valeria im Dorf als Verkäuferin gearbeitet und war bestens vernetzt. Heute ist das ehemalige Zentrum des Orts von verunreinigtem Wasser und Schlamm bedeckt.

Seitdem ihr Mann gestorben ist und die Kinder weggezogen sind, ist das Leben für Valeria immer einsamer und beschwerlicher geworden. Mittlerweile ist ihr Heimatort fast menschenleer. Nur eine Kuh und ein Hund leisten ihr noch Gesellschaft. Doch der Tag rückt näher, vor dem sie sich schon immer gefürchtet hat: Denn sobald der See die Haustür erreicht, muss auch Valeria Praţa ihre Heimat für immer verlassen.

Darsteller

  • Valeria Praţa - Valeria Praţa

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