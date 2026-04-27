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"The last Expedition": Ziel erreicht.

Film

The last Expedition

Wanda Rutkiewicz war die erste Frau auf dem K2 und die erste Europäerin auf dem Mount Everest. Ihre Erfolge machten sie weltberühmt – und zur Außenseiterin in der Männerwelt des Alpinismus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.05.2026
22:25 - 23:55 Uhr

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

30 Jahre nach ihrem Verschwinden beginnt eine Spurensuche im Himalaja.

Wanda Rutkiewicz war eine Pionierin: Als erste Frau stand sie auf dem K2, als erste Europäerin auf dem Mount Everest. Acht Achttausender hatte sie bezwungen, als sie 1992 zu ihrer letzten Expedition aufbrach – zum Kangchendzönga. Von dort kehrte sie nie zurück. Seither ranken sich Mythen um ihr Verschwinden: Ist sie abgestürzt? Oder hat sie sich in ein abgelegenes buddhistisches Kloster zurückgezogen?

Drei Jahrzehnte später begibt sich die erfahrene Alpinistin und Regisseurin Eliza Kubarska auf Wandas Spuren. Ihre Reise führt durch Archive, über schwindelerregende Pfade und in abgelegene Täler des Himalajas. Begegnungen mit Yak-Hirten, Nonnen und Bergsteigerlegenden wie Reinhold Messner zeichnen ein vielschichtiges Bild der charismatischen Frau, die sich in einer von Männern dominierten Welt behaupteten musste.

Originalaufnahmen, Interviews, Tagebuchauszüge und persönliche Erinnerungen lassen Wanda Rutkiewicz selbst zu Wort kommen. Eliza Kubarska gelingt ein vielschichtiges Portrait einer beeindruckenden und eigenwilligen Bergsteigerin, deren größter Fehler es war, ihren männlichen Bergsteigerkollegen überlegen zu sein.

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