The Gate - Ein Leben lang im Krieg

Michael Beamish und Jasmin Herold

Quelle: Amanda Annand

Ihr Film spielt an einer Art Unort in der Wüste von Utah. Wie haben Sie ihn gefunden?



Michael Beamish: Wir beide sind von Isolierten Orten fasziniert, weil sie den Menschen und sein Handeln oft wie unter einem Brennglas zeigen. Während wir also für einen neuen Film recherchierten, stießen wir zufällig auf Dugway. Als wir dann noch wenig später über das Verschwinden von Joseph Bushling lasen, war klar: Das wird unser Film.



Die Protagonisten haben oder hatten alle mit der US-amerikanischen Armee zu tun und waren größtenteils auch in Einsätzen. Wie haben Sie es geschafft, diese Männer für den Film zu gewinnen?



Michael Beamish: Es war nicht schwer, das Vertrauen unserer Protagonist:innen zu gewinnen, weil wir sie nicht als Protagonist:innen behandeln, sondern als Menschen. Es ist niemals unsere Absicht, sie "für uns zu gewinnen". Wenn jemand nicht gefilmt werden möchte, respektieren wir diesen Wunsch und suchen weiter nach jemandem, der bereit ist, seine Geschichte zu teilen. Wir machen oft die Erfahrung, dass die meisten Menschen ihre Geschichte erzählen möchten - wenn man ihnen mit Empathie begegnet, sind sie meist auch bereit, mitzuwirken. Alle unsere Protagonist:innen wollten ihre Geschichte aus persönlichen Gründen vor der Kamera erzählen. Es lag nicht daran, dass wir sie überzeugt haben.



Jasmin Herold: Die Welten dieser Männer waren nicht wirklich fremd für mich. Ich komme selbst vom Land und aus einem Arbeitermilieu, wo Jäger und Soldaten in meiner Familie waren. Als Kind war ich sogar Mitglied im Schützenverein und habe mit neun Jahren, glaube ich, zum ersten Mal selbst ein Gewehr in der Hand gehalten. Verstehen Sie das nicht falsch, ich mag Waffen ganz und gar nicht, aber diese Sozialisierung hat es vielleicht auch einfacher für mich gemacht. Zudem sind ja alle aus Arbeitermilieus. Da spricht man dann automatisch die gleiche Sprache. Davon abgesehen, geht es mir in unseren Dokumentarfilmen auch immer darum, den Mensch aus seiner Situation heraus zu verstehen und nicht zu beurteilen. Das ist mir ganz wichtig und das merkt dein Gegenüber dann auch.



Ist "The Gate" ein Antikriegsfilm?



Michael Beamish: Ja, der Film ist ein Antikriegsfilm, weil er die Auswirkungen des Krieges zeigt, die über Generationen andauern können. Das zentrale Thema des Films ist Trauma. Jede der Hauptfiguren ist traumatisiert, und ihre Traumata stehen alle im Zusammenhang mit den Auswirkungen und dem System des Krieges. Der Film verurteilt die Soldaten nicht für das, was sie während ihrer Einsätze tun mussten, sondern konzentriert sich darauf, wie diese Erfahrungen sie nach dem Ende der Kämpfe beeinflusst haben. "The Gate" stellt nicht die Frage, ob Krieg richtig oder falsch ist, sondern zeigt die psychologischen und emotionalen Nachwirkungen - und macht ihn so zu einem Antikriegsfilm.



Jasmin Herold: Natürlich ist es ein Antikriegsfilm, und es ist ein Film über die Mechanismen eines übermächtigen Militärapparates, der Krieg vorbereitet und durchführt. Das sehen wir ja jetzt derzeit leider wieder sehr verschärft. "The Gate" ist für mich aber vor allem auch ein Film, der zeigen will, dass es im Krieg keine Gewinner gibt, sondern nur Verlierer.



Interview: Nicole Baum