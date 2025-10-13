Film
The Bibi Files - Die Akte Netanjahu
Als erster amtierender Ministerpräsident Israels steht Benjamin Netanjahu vor Gericht. Ihm wird Korruption im Amt vorgeworfen. Der Dokumentarfilm beleuchtet das Korruptionsverfahren.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 13.10.2025
- 22:30 - 00:00 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
"The Bibi Files - Die Akte Netanjahu" zeigt, wie eng politische Macht, Medien und Justiz in Israel verwoben sind. Ein investigativer Film über Einfluss, Intrigen – und die Frage: Bröckelt Netanjahus Macht durch die Aussagen aus dem Innersten seines Systems?
Stab
- Regie - Alexis Bloom