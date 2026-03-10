Hauptnavigation

Eine dunkelhaarige Frau.

Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?

Die 19-jährige Tanja aus den Niederlanden entscheidet sich, als Au-pair nach Kolumbien zu gehen und wird sofort mit den politischen Unruhen des Landes konfrontiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.04.2026
22:25 - 23:50 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Entsetzt durch die Ungerechtigkeit, die sie beobachtet, schließt sie sich der größten Guerilla-Armee der Welt, der FARC, an und greift zur Waffe, um zu kämpfen. Nachdem Tanja zu einer Guerillera geworden ist, muss sie vor den Bombenanschlägen in der Stadt fliehen.

Nach Jahren im gefährlichen Dschungel wird Tanja zu einem wichtigen Mitglied der Organisation und schließlich als Teil der FARC-Delegation bei Friedensverhandlungen eingesetzt. Durch ihren Einsatz ist sie maßgeblich an einem Friedensabkommen beteiligt, das den längsten Bürgerkrieg in der Geschichte Lateinamerikas offiziell beendet und mit dem Friedensnobelpreis geehrt wird.

Obwohl sie sich auf eine Wiedervereinigung mit ihrer Familie vorbereitet hat, wird Tanja wegen der am längsten andauernden Entführung von US-Bürgern von einem Interpol-Haftbefehl aufgehalten.

Der Dokumentarfilm "Tanja - Terroristin oder Freiheitskämpferin?" von Marcel Mettelsiefen erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das ihre eigenen Grenzen überschreitet, um nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Mitmenschen zu verändern und um Frieden und Gerechtigkeit zu erreichen.

