Das Bild zeigt eine Gruppe von drei jungen Skifahrern, die in der Nähe eines Skigebiets sind. Sie tragen Skimützen und Skibrillen. Zwei der Jugendlichen haben Helme auf, einer hat eine farbige Mütze, die bis zu den Ohren reicht. Die Kleidung der Skifahrer ist funktional, mit unterschiedlichen Farbtönen und Skijacken. Sie schauen aufmerksam auf ein Smartphone, während sie offenbar einen Bildschirm oder eine Nachricht darauf betrachten. Im Hintergrund sind unscharfe Konturen von weiteren Personen und schneebedeckten Bäumen zu erkennen. Die Szenerie vermittelt eine winterliche, sportliche Atmosphäre, die auf die engagierte Welt des Skisports hinweist.

Film

Stams

Das Schigymnasium Stams in Österreich ist eine der erfolgreichsten Skischulen der Welt. Dort wachsen junge Sportler heran, die ihre Leidenschaft ohne Kompromisse ausleben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.03.2026
22:25 - 00:05 Uhr

Mehr

Etliche Berühmtheiten, darunter Benjamin Raich und Gregor Schlierenzauer, sind dort ausgebildet worden. Ein Jahr lang begleitet der Dokumentarfilmer Bernhard Braunstein einige von ihnen mit der Kamera und blickt hinter die Kulissen des Elite-Sportgymnasiums.

Das Bild zeigt eine Gruppe von jungen Athleten, die auf einer steilen, mit Kunstrasen bedeckten Sportanlage unterwegs sind. Die Sportanlage scheint eine Schanze oder Trainingsstrecke für Skispringen zu sein, mit einem langen, geraden Geländer. Im Vordergrund sieht man mehrere Personen, die in kurzen Hosen und sportlichen Oberteilen gekleidet sind. Einige von ihnen tragen andere Sportler auf ihren Schultern, während sie die Strecke hinaufgehen. Die Umgebung ist grün mit hohem Gras und vereinzelten Bäumen. Im Hintergrund ist ein Gebäude erkennbar, das möglicherweise ein Teil des Sportgeländes ist. Der Himmel ist klar und sonnig. Die Szene vermittelt einen Eindruck von intensivem Training und Teamgeist.
Stams - Das Schigymnasium Stams ist eine der erfolgreichsten Schischulen der Welt.
Quelle: PANAMA Film

Dabei zeigt er den streng getakteten Alltag aus hartem Training, Unterricht und Internatsleben und somit auch den hohen Druck, dem die Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind. Hinzu kommen etliche Verletzungen, die sie für ihre Karriere in Kauf nehmen. Für ein "normales" Teenager-Leben bleibt dabei wenig Zeit.

Trotz aller Bemühungen und trotz allen Verzichts schaffen es am Ende nur ein bis zwei Prozent von ihnen, sich im Spitzensport durchzusetzen.

Ein Film von Bernhard Braunstein.

