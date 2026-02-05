Stams - Das Schigymnasium Stams ist eine der erfolgreichsten Schischulen der Welt.

Quelle: PANAMA Film

Dabei zeigt er den streng getakteten Alltag aus hartem Training, Unterricht und Internatsleben und somit auch den hohen Druck, dem die Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind. Hinzu kommen etliche Verletzungen, die sie für ihre Karriere in Kauf nehmen. Für ein "normales" Teenager-Leben bleibt dabei wenig Zeit.



Trotz aller Bemühungen und trotz allen Verzichts schaffen es am Ende nur ein bis zwei Prozent von ihnen, sich im Spitzensport durchzusetzen.



Ein Film von Bernhard Braunstein.