Film
Stams
Das Schigymnasium Stams in Österreich ist eine der erfolgreichsten Skischulen der Welt. Dort wachsen junge Sportler heran, die ihre Leidenschaft ohne Kompromisse ausleben.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 16.03.2026
- 22:25 - 00:05 Uhr
Etliche Berühmtheiten, darunter Benjamin Raich und Gregor Schlierenzauer, sind dort ausgebildet worden. Ein Jahr lang begleitet der Dokumentarfilmer Bernhard Braunstein einige von ihnen mit der Kamera und blickt hinter die Kulissen des Elite-Sportgymnasiums.
Dabei zeigt er den streng getakteten Alltag aus hartem Training, Unterricht und Internatsleben und somit auch den hohen Druck, dem die Schülerinnen und Schüler ausgesetzt sind. Hinzu kommen etliche Verletzungen, die sie für ihre Karriere in Kauf nehmen. Für ein "normales" Teenager-Leben bleibt dabei wenig Zeit.
Trotz aller Bemühungen und trotz allen Verzichts schaffen es am Ende nur ein bis zwei Prozent von ihnen, sich im Spitzensport durchzusetzen.
Ein Film von Bernhard Braunstein.