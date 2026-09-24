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"Soldaten des Lichts": David und Timo sitzen nebeneinander am Tisch und schauen sich in die Augen. Timo stÃ¼tzt den rechten Arm auf sein Kinn, wÃ¤hrend David ihn mit verschrÃ¤nkten Armen erwartungsvoll ansieht. Auf dem Tisch steht ein aufgeklappter Laptop.

Film

Soldaten des Lichts

David ist roh-veganer Influencer. Neben Nahrungsergänzungsmitteln verbreitet er auch Geschichten über dunkle Mächte und Gott.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2025
Datum:
Sendetermin
09.11.2026
22:25 - 00:15 Uhr
FSK
FSK 16
von 22 bis 6 Uhr

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

"Soldaten des Lichts" taucht in eine komplexe Welt zwischen Verschwörungsideologien und Selbstoptimierung ein und porträtiert Menschen, die in Deutschland ein Königreich errichten wollen.

Der Dokumentarfilm beleuchtet eine wachsende Szene von Influencern, Life Coaches und selbst ernannten Heilern, die Verschwörungserzählungen verbreiten und in enger
Verbindung zu sogenannten Reichsbürgern und anderen antidemokratischen Kräften stehen.

Diese Akteure setzen auf apokalyptische Szenarien, ständige Bedrohungen und Heilsversprechen, um ihre Follower zum Kauf von Kursen und Produkten zu animieren. Ihre Kundschaft reicht von sogenannten Souveränisten und Selbstverwaltern, die einen Bruch mit der Bundesrepublik anstreben und sich durch eigene Ausweispapiere und bürokratische Strukturen legitimieren, bis hin zu Menschen, die schwer körperlich oder psychisch erkrankt sind.

Einer von ihnen ist Timo, der sich seit den Protesten gegen Schutzmaßnahmen zur COVID-19-Pandemie zunehmend radikalisierte. Seine größten Vorbilder David alias Mister Raw und Geistheiler Sananda behaupten, seine psychotischen
Wahnvorstellungen seien Besetzungen durch dunkle Mächte, die er durch Nahrungsergänzungsmittel und Fasten heilen könne.

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