Soldaten des Lichts

Der Dokumentarfilm beleuchtet eine wachsende Szene von Influencern, Life Coaches und selbst ernannten Heilern, die Verschwörungserzählungen verbreiten und in enger

Verbindung zu sogenannten Reichsbürgern und anderen antidemokratischen Kräften stehen.



Diese Akteure setzen auf apokalyptische Szenarien, ständige Bedrohungen und Heilsversprechen, um ihre Follower zum Kauf von Kursen und Produkten zu animieren. Ihre Kundschaft reicht von sogenannten Souveränisten und Selbstverwaltern, die einen Bruch mit der Bundesrepublik anstreben und sich durch eigene Ausweispapiere und bürokratische Strukturen legitimieren, bis hin zu Menschen, die schwer körperlich oder psychisch erkrankt sind.



Einer von ihnen ist Timo, der sich seit den Protesten gegen Schutzmaßnahmen zur COVID-19-Pandemie zunehmend radikalisierte. Seine größten Vorbilder David alias Mister Raw und Geistheiler Sananda behaupten, seine psychotischen

Wahnvorstellungen seien Besetzungen durch dunkle Mächte, die er durch Nahrungsergänzungsmittel und Fasten heilen könne.