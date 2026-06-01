Film
Sagrada
Seit 131 Jahren befindet sich Antoni Gaudís Sagrada Família im Bau. Bis heute ist die Kathedrale in Barcelona erst zur Hälfte fertiggestellt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.06.2026
- 22:25 - 00:02 Uhr
Der Dokumentarfilmer Stefan Haupt lässt die Zuschauer eintauchen in das Universum des Bauwerks, dessen bewegte Geschichte und heutige Fortentwicklung.
An dem Monument des Architekten Antoni Gaudí wird seit 1882 gebaut. Der Dokumentarfilm des Zürcher Filmemachers Stefan Haupt erzählt die verrückte Entstehungsgeschichte der Kathedrale und die mit dem außergewöhnlichen Bauwerk untrennbar verbundene, ebenso bewegte Lebensgeschichte ihres Architekten.
Haupts Film fragt dabei auch nach der menschlichen Schöpfungskraft - und wofür sie heute eingesetzt werden soll.