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  4. Safari - Dokumentarfilm über Großwildjäger in Afrika
Das Bild zeigt zwei Personen, die in der afrikanischen Savanne vor einem erlegten Zebra posieren. Die Umgebung ist grasbewachsen und es gibt Sträucher. Die Personen tragen Safari-Kleidung und halten ein Gewehr.

Film

Safari

Afrika. Wo Zebras, Gnus und Buschböcke zu Tausenden leben, verbringen deutsche und österreichische Jagdtouristen ihren Urlaub. Sie gehen auf Pirsch und warten auf den entscheidenden Schuss.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.11.2026
22:25 - 23:55 Uhr

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Dokumentarfilmzeit

Dokumentarfilmzeit

Dann fallen die Schüsse: Die Jäger weinen vor Aufregung und posieren vor ihren erlegten Tieren.
Ein Urlaubsfilm über das Töten, über Jagdreisen nach Afrika und über die menschliche Natur.

Regisseur Ulrich Seidl über seinen Film:

Das Bild zeigt eine Wand mit Trophäen von Antilopenköpfen, die an einer grünen Wand montiert sind. Die Köpfe sind gleichmäßig angeordnet und haben markante, gebogene Geweihe.
Kudus – als Trophäen an die Wand genagelt
Quelle: Ulrich Seidl Filmproduktion

„Mit Safari wollte ich nicht die Reichen, die Adeligen, die Scheichs und Oligarchen bei ihrer Großwildjagd zeigen, sondern das Normale und Alltägliche. Die Jagd in Afrika ist heutzutage längst auch für den westlichen Durchschnittsmenschen erschwinglich geworden.

Dabei war es meine Intention, die Beweggründe des Jagens und die Besessenheit daran herauszufinden und darzustellen. Somit ist der Film auch ein Film über das Töten geworden. Über das Töten als Lust, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu begeben, über das Töten als eine Art emotionale Befreiung.“

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