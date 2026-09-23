Film
Safari
Afrika. Wo Zebras, Gnus und Buschböcke zu Tausenden leben, verbringen deutsche und österreichische Jagdtouristen ihren Urlaub. Sie gehen auf Pirsch und warten auf den entscheidenden Schuss.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.11.2026
- 22:25 - 23:55 Uhr
Dann fallen die Schüsse: Die Jäger weinen vor Aufregung und posieren vor ihren erlegten Tieren.
Ein Urlaubsfilm über das Töten, über Jagdreisen nach Afrika und über die menschliche Natur.
Regisseur Ulrich Seidl über seinen Film:
„Mit Safari wollte ich nicht die Reichen, die Adeligen, die Scheichs und Oligarchen bei ihrer Großwildjagd zeigen, sondern das Normale und Alltägliche. Die Jagd in Afrika ist heutzutage längst auch für den westlichen Durchschnittsmenschen erschwinglich geworden.
Dabei war es meine Intention, die Beweggründe des Jagens und die Besessenheit daran herauszufinden und darzustellen. Somit ist der Film auch ein Film über das Töten geworden. Über das Töten als Lust, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu begeben, über das Töten als eine Art emotionale Befreiung.“