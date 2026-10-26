Als der Sozialarbeiter die Diagnose Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium erhielt, entschied Röbi sich gegen eine Chemo- oder Bestrahlungstherapie. Nicht, weil er an ein Leben nach dem Tod glaubte. Sondern an eines davor. Und dieses wäre laut Experten durch die schärfsten Waffen der Schulmedizin nur wenig verlängert worden.



Statt gegen den Krebs zu kämpfen, tat Röbi das, wofür ihn alle lieben: Er suchte den Dialog. Immer wieder empfängt der Unerschütterliche in seinen letzten sechs Lebensmonaten Vertraute oder Verwandte. Immer wieder muss er sie trösten, wenn sie die Gefühle angesichts der bevorstehenden Trauer überwältigen. Er selbst hat sich mit seinem Schicksal längst angefreundet. Nur so lässt sich die Gelassenheit erklären, mit der er über die zitternden Hände seiner Gäste streicht.



Heidi Schmid und Christian Labhart haben mit "Röbi geht" einen berührenden und intimen Dokumentarfilm über das Sterben – und noch viel zentraler: über das Leben realisiert. Behutsam begleiten sie Röbi mit der Kamera auf seinem würdevollen Gang bis zum Tod. Im Alltag, im Kellerarchiv, wo sein Leben an ihm vorbeizieht, bei den Besuchen von Freunden auf dem Sofa und in seinen letzten Ferien mit den Enkeln.



Ein Film über Zweifel, Hoffnungen und Abstürze eines mutigen Menschen, der dem "Bruder Tod" in die Augen schaut und dabei das Leben feiert.