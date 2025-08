Klitschko - Der härteste Kampf

Während Wladimir seinen Prominentenstatus und seine Popularität nutzt, um Geldmittel und militärische Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine zu sammeln, ist das Herzstück der Geschichte die bemerkenswerte Wandlung Vitalis vom Sporthelden zur politischen Galionsfigur. Vom Gesicht der Opposition in der Maidan-Revolution 2014 zum gewählten Bürgermeister Kiews, der mit einer Antikorruptions-Agenda antritt, muss Vitali Führungsstärke beweisen, ganz besonders in Kriegszeiten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben ihn als Trostspender und Mutmacher in zerstörten Wohnvierteln, als knallharten Organisator des Wiederaufbaus und der Aufrechterhaltung des zivilen Lebens, als politischen Lobbyisten zwischen Washington, Brüssel und Berlin – aber auch als Zweifler und Mensch mit Fehlern und Schwächen.



Oscarpreisträger Kevin Macdonald ("Ein Tag im September" wurde im Jahr 2000 als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet) taucht ein in exklusive persönliche Archive und kombiniert die Rückschau auf die Geschichte der sowjetischen Kindheit der Klitschko-Brüder und auf ihre unglaubliche Sportkarriere mit aktuellen Aufnahmen, die von Kameramann und Co-Regisseur Edgar Dubrovskiy ("Der Tinder-Schwindler") in der Ukraine, den USA und Deutschland gedreht wurden. Der Film beleuchtet auch die politische Rivalität zwischen Vitali Klitschko und Wolodymyr Selenskyj und zeigt den hohen persönlichen Tribut, den es kostet, die Stadt in Kriegszeiten zusammenzuhalten. Zu Wort kommen auch Familie, Wegbegleiter und politische Beobachter.