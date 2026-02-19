Film
Heaven Can Wait – Wir leben jetzt
Ein inspirierender Dokumentarfilm über den Hamburger Seniorenchor: der Kinohit "Heaven Can Wait – Wir leben jetzt", Publikumspreis-Gewinner beim Filmfest Hamburg und beim Filmkunstfest Leipzig.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.03.2026
- 22:25 - 00:10 Uhr
Der Film von Sven Halfar bietet einen einzigartigen Blick auf den Hamburger Seniorenchor "Heaven can Wait", dessen Mitglieder alle über 70 Jahre alt sind und ihre Lebensfreude durch das Singen neu entdecken.
Er zeigt, wie die Mitglieder des Chors - die älteste Sängerin ist 97 Jahre alt - ihre Freude und Leidenschaft für Musik in einer Mischung aus deutschen Pop-, Rock- und Hip-Hop-Songs zum Ausdruck bringen. Von Hits von Sarah Connor bis zu Deichkind, die Darbietungen des Chors geben den Liedern eine neue, tiefe Bedeutung und verleihen dem Publikum ein Gefühl der Verbindung und des Lebensmutes.
Sven Halfar begleitet die Chormitglieder über mehrere Monate. Der Film thematisiert nicht nur die Lebensfreude der Chormitglieder, sondern auch die Herausforderungen des Alters. Dabei bleibt er jedoch stets optimistisch und vermeidet sentimentale Klischees. Stattdessen feiert er das "Jetzt" und die Kraft der Musik als Quelle der Lebensfreude und Selbstverwirklichung. Die Kamera immer dabei, von den Proben bis zum großen Auftritt. Parallel werden die herzergreifenden Lebensgeschichten einzelner Chormitglieder erzählt. Von der 83-jährigen Joanne, einer ehemaligen Opernsängerin, bis hin zu Ingrid, die im Alter ihre Träume verwirklicht.
"Heaven Can Wait – Wir leben jetzt" zeigt, wie Musik helfen kann, die Herausforderungen des Alterns zu meistern und das Leben in vollen Zügen zu genießen.