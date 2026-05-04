Georg Baselitz – ein deutscher Maler

Noch bevor der Bayerische Rundfunk die Produktion des Filmes zusagte, hatte sie erste Aufnahmen gemacht. Entstanden ist eine Annäherung an einen ungewöhnlichen Menschen und Künstler, der stets nur das tat, was er selbst für richtig hielt. Natürlich auch genau das, was ihn berühmt machte: die Bilder auf den Kof zu stellen. Dabei malt er sie nicht einfach »normal« und dreht sie am Schluss um. Er konzipiert seine Werke und erarbeitet sie auch im Entstehungsprozess bereits so. Gerade dieser künstlerische Prozess wird in Eveyln Schels Film erstmals deutlich und transparent. Georg Baselitz wird am 23. Januar 2018 seinen 80. Geburtstag feiern.