Film
Georg Baselitz - Ein deutscher Maler
Der Maler und Bildhauer Georg Baselitz bezeichnet sich als typisch deutschen Künstler. Er ist ein Getriebener. Leben und Arbeiten in beiden Teilen Deutschlands haben Spuren hinterlassen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 10.05.2026
Sein Name ist Hans-Georg Kern. Doch Kunstinteressierten ist er weltweit als Georg Baselitz bekannt, geboren in Deutschbaselitz, Sachsen. Selbst denen, die mit Kunst wenig zu tun haben, ist der in Kürze seinen 80. Geburtstag feiernde Künstler ein Begriff: Er ist »Der, mit den Bildern auf dem Kopf«. Die Filmemacherin Evelyn Schels hat in ihrem Film »Georg Baselitz – ein deutscher Maler« eine, wie sie sagt, »atemberaubende Reise« unternehmen dürfen.
»Im Jahr 2004 entstand mein erster Film über den Künstler Georg Baselitz. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich ein freundschaftliches Verhältnis. Bei unseren gelegentlichen Treffen tauchte – scherzhaft – der Gedanke auf, einen zweiten Teil zu realisieren.« So beschreibt die Filmemacherin Evelyn Schels die Vorgeschichte ihres neuen Films. Aus »Georg Baselitz. Maler« wurde so einige Jahre später »Georg Baselitz – ein deutscher Maler«. Der Film entstand über mehrere Jahre hinweg und lief im Frühjahr 2013 auch in den deutschen Kinos.
Die Regisseurin, die auch als Drehbuchautorin arbeitet, weiter über ihren Film: »Bei einem Besuch im Sommer 2009 in Georg Baselitz’ Atelier in Imperia erlebte ich ihn bei der Arbeit an einer Skulptur. Dieses Erlebnis gab mir den Anstoß tatsächlich einen zweiten Film in Angriff zu nehmen. Einen der größten und radikalsten und kompromisslosesten Künstler filmisch zu beschreiben – das war die Herausforderung. Der Beginn einer Entdeckungsreise in die Welt des Georg Baselitz, in die Geschichte seines Lebens.«
Noch bevor der Bayerische Rundfunk die Produktion des Filmes zusagte, hatte sie erste Aufnahmen gemacht. Entstanden ist eine Annäherung an einen ungewöhnlichen Menschen und Künstler, der stets nur das tat, was er selbst für richtig hielt. Natürlich auch genau das, was ihn berühmt machte: die Bilder auf den Kof zu stellen. Dabei malt er sie nicht einfach »normal« und dreht sie am Schluss um. Er konzipiert seine Werke und erarbeitet sie auch im Entstehungsprozess bereits so. Gerade dieser künstlerische Prozess wird in Eveyln Schels Film erstmals deutlich und transparent. Georg Baselitz wird am 23. Januar 2018 seinen 80. Geburtstag feiern.
- Georg Baselitz – ein deutscher Maler
- Dokumentarfilm, D 2012/2013, 110 Minuten
- Regie, Buch und Kamera (u.a.): Evelyn Schels
- Produktion: Bayerischer Rundfunk