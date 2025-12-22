Marko Feingold

Quelle: ORF/Blackbox Film & Medien Produktion GmbH.

1913 im damaligen Königreich Ungarn geboren, wuchs Marko Feingold in Wien auf. Nach einer kaufmännischen Lehre zog er nach Italien, kehrte aber 1938 nach Wien zurück, wo er von den Nazis verhaftet wurde. Nach seiner Freilassung floh er nach Prag, wurde nach Polen ausgewiesen und kehrte mit falschen Papieren nach Prag zurück.



1939 wurde Feingold erneut festgenommen und ins KZ Auschwitz deportiert. Als einziger Überlebender aus seiner Familie verhalf er nach dem Krieg vielen jüdischen KZ-Häftlingen zur Flucht nach Palästina. Unterstützt von einzigartigen, bisher unveröffentlichten Archivmaterialien begleitet der Film "Ein jüdisches Leben" den Zeitzeugen auf seiner Reise in die Vergangenheit.



Er reflektiert das historische Geschehen, konfrontiert das Publikum mit den menschenverachtendsten Ereignissen des 20. Jahrhunderts und beleuchtet die teils beängstigenden Parallelen zwischen einer vergangenen Epoche und den gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart.